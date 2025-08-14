Die angeflogenen Ziele sind meist nicht die klingenden Namen aus dem Tourismus, sondern kleine oder mittelgroße Städte, die für die Geschäftsreisende strategisch relevant sind und von den großen Fluglinien entweder gar nicht mehr oder nicht regelmäßig bedient werden oder schwer erreichbar sind. Im Frühjahr kippte die Lufthansa die Zubringerflüge von Paderborn nach München aus dem Flugplan. 36 ansässige Mittelständler zahlten 25.000 Euro ein, um sich eine eigene Propellermaschine als Zubringer leisten zu können, berichtete unlängst die deutsche Zeit.

Im Jahr 2022 etwa wurden aus Österreich 3.200 sogenannter City Pairs geflogen, also Verbindungen bedient, für die es keine Flüge gibt, hat die European Business Aviation Association gezählt. Tatsächlich sind die Flugbewegungen mit Businessjets in Europa mit Ausreißern nach oben (in der Pandemie) und nach unten (Finanzkrise 2008) erstaunlich stabil. „Verglichen mit 2019 gibt es in Europa derzeit etwa ein Prozent mehr Flugbewegungen. Das stimmt in etwa auch für Österreich“, sagt Peter Malanik, langjähriger AUA-Vorstand und heute Präsident des lokalen Dachverbands Aviation Industry Austria.

Malanik beschreibt die Motive für die Buchungen: „Der mit Abstand wichtigste Grund sind Reisen in abgelegene Destinationen. Ein zweites Segment sind medizinische Einsätze wie der Transport von Organen oder etwa Ersatzteile und Spezialmechaniker für Industrieanlagen.“ Und, so der Experte: „Diese Businessjets werden gemietet, weil es zeitkritisch ist, eine ganze Delegation fliegt oder die Destination schwer zu erreichen ist. Zu 98 Prozent sind das wirtschaftlich fundierte Entscheidungen.“ Dass die Businessjets im Sommer häufiger in Nizza oder Palma landen, „ist eine Kapazitätsauslastung in einer Zeit mit wenigen Businessgeschäften“, sagt Malanik. „Der Anteil von Ferienfliegern in dem Segment ist gering.“