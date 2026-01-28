Ryanair-Chef: „Dumme Steuer“ kostet Wien Flüge

Die irische Billigfluglinie Ryanair kritisiert erneut die hohen Steuern auf Luftfahrt in Österreich. Selbst Deutschland habe entschieden, Mitte 2026 seine Ticketsteuer etwas zu senken, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch vor Journalisten in Wien. Österreich nehme mit der „dummen Steuer“ weniger ein als mit Parkstrafen, schade aber der Wirtschaft.

Ryanair hatte im Herbst angekündigt, 5 ihrer 19 in Wien stationierten Flugzeuge abzuziehen. Daran werde sich auch nichts ändern, solange die Regierung an der Ticketsteuer festhalte, hieß es in der Pressekonferenz.

Für den heurigen Sommer plant die Airline ebenfalls mit nur 14 Flugzeugen in Wien. Der Billigflieger bietet damit gegenüber 2025 eine Million weniger Sitzplätze und acht Routen weniger an. „Wir erwarten nur noch sechs Millionen Passagiere in Wien in diesem Jahr“, sagte der für den österreichischen Markt zuständige Ryanair-Manager Andreas Gruber.