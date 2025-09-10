Wizz Air wird Flüge ab Wien einstellen

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air gibt ihren Standort in Wien auf. Nach einer „strategischen Überprüfung“ werde die Basis in zwei Phasen geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Demnach werden am 26. Oktober 2025 zwei Flugzeuge aus Wien abgezogen und die Verbindungen nach Bilbao und London-Gatwick eingestellt; die drei übrigen Jets und die restlichen Strecken folgen am 15. März 2026.

Wizz Air betreibt die Wien-Basis seit 2018 und stationiert dort derzeit fünf Airbus A321neo, die 28 Strecken in 20 Länder bedienen. Wizz Air hat aktuell einen Marktanteil in Wien von rund sechs Prozent und rangiert damit an dritter Stelle hinter Ryanair (21,2 %) und Austrian Airlines (44,4 %).