Haselsteiner: „Ohne Konjunkturprogramm wird es nicht gehen"

Klemens Haselsteiner :

Die Struktur der geplanten Transaktion ist nicht vergleichbar mit dem gescheiterten Abtausch von RBI-Russland-Anteilen gegen die Rasperia-Anteile. Zweiteres wäre ein Rechtsgeschäft in Russland gewesen, Ersteres ist ein Verfahren in Europa. Es bezieht sich auf österreichisches Recht. Eine sanktionskonforme Umsetzung eines eventuellen Titels wird in diesem Fall nicht dazu führen, dass Herr Deripaska oder eine andere sanktionierte Person Geld bekommt.