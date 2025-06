Die Familie hinter Sensationssiegerin Emma Felbermayr

Damit hatten die wenigsten gerechnet: Eine 18-jährige Oberösterreicherin gewinnt ein Rennen der F1 Academy – geschehen im kanadischen Montreal am Samstag. Die vom Formel-1-Rennstall Sauber unterstützte Rennfahrerin Emma Felbermayr setzte sich auf dem Circuit Gilles-Villeneuve vor der Britin Ella Lloyd und der Niederländerin Nina Gademan durch. Für Felbermayr war es die erste Podestposition in der Frauen-Rennserie.

Felbermayr stammt einer Welser Unternehmerfamilie, in der Rennsport hoch gehalten wird - sogar die Besprechungsräume in der neuen Zentrale Die Besprechungsräume in der Zentrale sind nicht etwa nach Städte- oder Ländernamen benannt, sondern nach Formel-1-Fahrern: Niki Lauda, Alain Prost etc.

Der trend hat das Unternehmen, das in Arbeitgeberrankings hervorragend platziert ist, 2024 hier porträtiert.