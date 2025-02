AT&S mit neuem CEO und Aufsichtsratschef

AT&S gab die Personalien in einer Aussendung bekannt. Der studierte Physiker Mertin ist Spezialist für Lasermaterialbearbeitung und Oberflächentechnologie. Nach einer zehnjährigen Karriere bei Carl Zeiss kam er zu Jenoptik, dort war er von Juli 2007 bis 2017 Vorsitzender des Vorstands. Danach war er als selbstständiger Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Private Equity sowie M&A tätig. Mertin ist Nachfolger von Nachfolger von Andreas Gerstenmayer, der diese Funktion mit 1. Oktober 2024 niedergelegt hat.

Nach dem Tod von AT&S-Großaktionär Hannes Androsch Ende 2024 hatte Georg Riedl interimistisch den Aufsichtsratsvorsitz übernommen. Künftig soll Andy Mattes das Kontrollgremium präsidieren, ein deutsch-US-amerikanischer Top-Manager, der nach einem Betriebswirtschaftsstudium in Deutschland und in den USA Karriere machte. Ab 2020 bis 2022 war er Präsident und CEO von Coherent, Inc. – einem weltweit führenden Hersteller von Lasern und Photoniklösungen. Mattes ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der ams Osram AG.