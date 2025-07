Der Deal hat zum Ziel, die Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit der in Mailand ansässigen Epta-Gruppe im Einzelhandel weiter auszubauen, hieß es in einer Epta-Presseaussendung am Donnerstag.

Durch den Zusammenschluss von Hauser und der Epta-Gruppe entsteht demnach einer der führenden Akteure in der Branche Gewerbekälte mit einem konsolidierten Umsatz von rund zwei Milliarden Euro und rund 10.000 Mitarbeiter. Hauser erwirtschaftete mit rund 1.350 Mitarbeitern in 15 Ländern 2024 einen (vorläufigen) Umsatz von 412 Mio. Euro. Hauser ist bei den trend. Top 500, dem Ranking der größten Unternehmen Österreichs, auf Platz 209 zu finden.

Zusammen wollen Epta und Hauser ihre geografische Präsenz erheblich ausbauen. Der Fokus liegt dabei auf Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, weiteren Ländern Südosteuropas, Großbritannien und Frankreich. Diese regionale Präsenz wird auch von den beiden Hauser-Produktionsstandorten in Österreich und Tschechien unterstützt.