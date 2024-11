Autozulieferer Polytec: Im Auge des Taifuns

Welche Optionen hat aber ein Zulieferer in so einer Situation? Die Neuaufstellung bei Polytec läuft seit Jahren. Die Gruppe hat 21 Werke und beschäftigt international 3.900 Mitarbeiter auf vier Kontinenten. Sechs Werke sind seit 2019 verschwunden, und ein Ende ist wohl noch nicht erreicht. „Ich werde sicher nicht verlustträchtige Teilbereiche in der Gruppe weiter querfinanzieren“, kündigt Huemer an.

Seine Investitionen fließen derzeit vorrangig nach Großbritannien, wo nach einem ersten Lackierwerk 2016 nun zwei ergänzende Assemblierwerke eröffnet werden und eine Spritzgussanlage entsteht. Das sei jedoch keinesfalls auf einen Auto-Boom im Post-Brexit-Land zurückzuführen, sondern habe mit einer absoluten „Sondersituation“ zu tun: Jaguar Land Rover und Bentley sind zwei wichtige Kunden auf der Insel.

Was die Stückzahlen betrifft, könnten da schon die chinesischen Hersteller interessanter werden, die derzeit ihre Elektroautos auf dem europäischen Markt pushen und, um die hohen EU-Zölle zu umgehen, eigene Fertigungen errichten. So baut etwa BYD, im Heimmarkt China soeben an VW vorbeigezogen und global in Sachen Ab- und Umsatz inzwischen vor dem US-Pionier Tesla, ein Werk für Elektroautos im ungarischen Szeged. Über den Standort für ein zweites Werk soll 2025 entschieden werden.

Polytec hat deshalb neben heimischen Größen wie AVL List und Voestalpine an einer BYD-Zuliefererkonferenz Ende Juli in Wien teilgenommen. Dort wurden Chancen ausgelotet, auf der einen Seite das aufzufangen, was auf der anderen Seite verloren geht. Denn ein Markterfolg von BYD, Nio & Co. bedeutet angesichts eines stagnierenden Markts de facto einen

Verdrängungswettbewerb mit bestehenden Herstellern. „Es hat sich noch nichts Konkretes ergeben“, rekapituliert Huemer die erste Tuchfühlung mit dem Autobauer aus Fernost. Nachteil ist in dieser Situation, dass man China und seine OEMs wenig kennt: „Wir haben dort nur einen kleinen Standort und bisher kaum Kontakte.“