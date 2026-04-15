DHK-Präsident Pötsch: Mehr Tempo bei Reformen

Dieses Pflänzchen sei aber wieder in Gefahr, da sich das Umfeld, in dem deutsche und österreichische Unternehmen agierten, grundlegend geändert habe: Die Exporte in zentrale Märkte wie USA und China würden zurückgehen, gleichzeitig nähmen geopolitische Spannungen zu, Lieferketten würden fragiler, und der internationale Wettbewerb verschärfe sich. „Europa, Deutschland und Österreich haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren, nicht weil es uns an Know-how und industrieller Stärke fehlt, sondern, weil wir zu langsam geworden sind“, sagt Pötsch und fordert mehr Tempo bei Genehmigungen, bei Investitionen und Reformen im Bildungsbereich.

Ohne qualifizierte Fachkräfte werde keine Transformation gelingen. Pötsch spricht sich für moderne Bildungssysteme, eine Stärkung technischer und digitaler Kompetenzen und eine gezielte Fachkräfte-Zuwanderung aus. Europa verfüge über exzellente Forschung. Aber es bräuchte mehr Geschwindigkeit bei der Skalierung, besseren Zugang zu Kapital und stärkere Vernetzung zwischen Wirtschaft und Forschung. „Innovation ist die Währung der Zukunft und diese Währung wird global neu verteilt“, sagt der DHK-Präsident. Darüber hinaus mahnt er eine konsequente Entbürokratisierung, schnellere Genehmigungsverfahren und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen ein.