Traditionell sind alle Informationen zu den Abläufen im sogenannten Marktleiter- oder Personalhandbuch festgehalten: Mitarbeitende schauen in diesen Handbüchern (PDFs) nach, die auf den Rechnern in den Filialen abgelegt sind. „Wir haben sehr viele Informationen, doch die waren nicht so ideal strukturiert. Eine Stichwortsuche führte oft nicht schnell genug zu den passenden Ergebnissen.“ In Feedbackrunden entstand die Idee, die Informationen in einem Large Language Model abzubilden, und den Mitarbeitenden so eine Recherche zu ermöglichen, wie sie sie von der Internetsuche oder vom Prompten in ChatGPT kennen.

Zehn Monate dauerte die Umsetzung des Marketwhisperers, mit Testphasen, Verbesserungsschleifen und Optimierung der zugrunde liegenden Dokumente. Ende 2023 war er bereit und wurde vom Start weg gut angenommen: „Die Kolleginnen und Kollegen haben sofort verstanden, dass sie mit dem neuen ‚Kollegen‘ anders ‚reden‘ können,“ sagt Kranabitl.