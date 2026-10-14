Deichmann: Ex-Müller-Chef Helm möglicher nächster CEO

Beim deutschen Schuhhandelskonzern Deichmann könnte ein Wechsel an der Spitze bevorstehen. Wie das Manager Magazin unter Berufung auf Insider berichtet, soll der österreichische Handelsmanager Günther Helm, ehemaliger Chef der Drogeriekette Müller, zum Unternehmen wechseln. Langfristig könnte er die Nachfolge von Konzernchef Heinrich Deichmann, 63, antreten.

Dem Bericht zufolge soll Helm mit 1. Jänner zunächst Verkaufschef Martin Fischer ersetzen und sich in dieser Funktion bewähren. Sein Einstieg soll jedoch bereits mit der Perspektive verbunden sein, später die Konzernführung zu übernehmen.

Bislang galt Samuel Deichmann, Sohn des amtierenden Konzernchefs, als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge. Er wird bereits seit längerer Zeit auf Führungsaufgaben vorbereitet und gehört der Geschäftsführung an. Nach den jüngsten Informationen könnte die familieninterne Nachfolgelösung allerdings vorerst in den Hintergrund rücken. Sollte Helm tatsächlich an die Spitze des Schuhhandelskonzerns aufsteigen, wäre das ein Novum: Erstmals könnte ein familienfremder Manager die operative Führung übernehmen.

Der gebürtige Österreicher Günther Helm bringt langjährige Erfahrung im internationalen Einzelhandel mit. Der studierte Jurist machte zunächst beim Discounter Aldi Karriere, bevor er 2019 die Führung der Drogeriekette Müller übernahm. Nach seinem Ausscheiden im Jahr 2022 setzte Helm seine Karriere im Nahen Osten fort. Zunächst wechselte er zum saudi-arabischen Handelsunternehmen Cenomi Retail, später zum Konzern Majid Al Futtaim mit Sitz in Dubai. Seinen beruflichen Werdegang prägt dabei ein wiederkehrendes Muster: Helm übernimmt Führungsaufgaben in Unternehmen, die sich in Phasen der Unsicherheit oder des Umbruchs befinden, und richtet sie mit dem Ziel neu aus, gestärkt, fokussierter und besser für die Zukunft aufgestellt daraus hervorzugehen.

Ob Helm tatsächlich als künftiger Deichmann-Chef vorgesehen ist, bleibt vorerst offen. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens liegt laut Manager Magazin bislang nicht vor.