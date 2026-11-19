Mit kräftigen Einschnitten beim Geld und der Arbeitszeit will der deutsche Autobauer VW in der anstehenden Tarifrunde die Kosten in den Griff bekommen. Dazu soll die IG Metall einer Nullrunde bei den Entgelten in den Jahren 2027 und 2028 zustimmen, wie das Unternehmen in einem langen Forderungskatalog verlangt. Außerdem soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich „nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können“.

Schließlich verlangt VW Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen. Konkret geht es um die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die die Mitarbeiter auch in sechs freie Tage umwandeln können. Außerdem soll - ginge es nach nur nach VW - die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat entfallen.