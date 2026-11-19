Eine Vakanz kann ein Unternehmen auf zwei Arten treffen. Entweder sie legt ein bestehendes Problem offen. Oder sie schafft eines, wenn eine zentrale Funktion zu lange unbesetzt bleibt. Bei FACC war Letzteres der Fall.

Im Finanzbereich des börsennotierten Luftfahrtzulieferers wurde eine Schlüsselposition frei. Accounting, Konsolidierung und Tax mussten weiterlaufen, gleichzeitig wollte man die Nachfolge nicht unter Zeitdruck besetzen. Eine interne Zwischenlösung wäre möglich gewesen, doch Vice President Finance Michael Steirer entschied sich dagegen. „Es war für mich ein zu großes Risiko, hier in die bestehende Mannschaft einzugreifen“, sagt er. Eine interne Rochade hätte womöglich andere Abläufe geschwächt. Stattdessen holte FACC mit Stefan Resch, Executive Interim Manager von VALTUS Management Factory, eine Führungskraft auf Zeit ins Unternehmen.

Dabei ist die Vakanzüberbrückung nur ein Einsatzfeld. Executive Interim Managers übernehmen auch Aufgaben in General Management und Operations, begleiten Transformationen, Eigentümerwechsel oder Zukäufe und leiten zeitlich begrenzte Programme und Projekte.

Der FACC-Fall ist deshalb interessant, weil er zeigt, dass auch eine scheinbar klassische Überbrückung mehr sein kann als das bloße Warmhalten eines Sessels. Resch übernahm bei FACC echte Führungsverantwortung. Er leitet die Bereiche Accounting, Konsolidierung und Tax mit knapp 20 Mitarbeitern und trägt fachliche, personelle und Kostenverantwortung.