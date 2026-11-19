Reinhold Pfeifer :

Nicht mit einer Funktion beginnen, sondern mit dem Ziel. „Wir brauchen einen CFO“ ist noch keine ausreichende Aufgabenstellung. Besser wäre: „Wir brauchen innerhalb von sechs Monaten eine stabile langfristige Finanzierung.“ Wenn Problem und gewünschtes Ergebnis klar beschrieben sind, lässt sich auch gezielter jener Manager finden, der diese Aufgabe lösen kann. Denn wir suchen nicht die Funktion, sondern die Lösung.