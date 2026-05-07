Volksbanken-Chef: „Das sind hart erarbeitete Gewinne“

trend: Sie stehen nun seit mehr als zehn Jahren an der Spitze der Volksbanken. Damit sind Sie einer der längstdienenden Banken-CEOs in Österreich. Wie hat sich das Geschäft verändert?

Fleischmann: Das Thema Technologie ist noch wichtiger geworden. Die vor zehn Jahren so gefürchteten Fintechs haben nicht so eingeschlagen, wie wir das befürchtet haben, weil die Banken technologisch gut reagiert haben. Nichtsdestotrotz sind wir technologisch weiter sehr gefordert. Eine Bankengruppe, die im Massenbusiness tätig ist, muss hochwertige digitale Lösungen anbieten. Deswegen haben wir auch unser Rechenzentrum an Accenture verkauft, um einen starken Partner in Sachen Digitalisierung an unserer Seite zu haben. Das große neue Spiel ist KI, wo wir auch dabei sein müssen. Da ist dieses Know-how von Accenture sehr wichtig.

Wo werden die Kunden die KI spüren?

Im besten Fall gar nicht direkt. Die KI soll nur die Prozesse im Hintergrund optimieren. In unserer KI-Strategie steht, dass sie keinen direkten Kontakt zum Kunden haben soll. Es muss immer ein Mensch dazwischenstehen.

Sie haben in den letzten drei Jahren bei der Mitarbeiterzahl auf 3.170 zugelegt. Das ist ungewöhnlich. Woher kommt dieses Wachstum?

Wir hatten davor eine starke Reduktion des Mitarbeiterstands. Wir wollen aber gerade im Vertrieb wieder starke Akzente setzen und dort mehr Mitarbeiter einsetzen. Auch weil wir in Relation zu anderen Banken in der Digitalisierung der Kundenstrecken noch Aufholbedarf haben. Wir arbeiten gerade an einer digitalen Wertpapierstrecke und einer für die Wohnraumfinanzierung.

Dafür ist die Zahl der Kunden leicht zurückgegangen, von 960.000 auf 955.000. Wieso?

Wir haben eine sehr starke Bindung zu Kunden, mit denen wir regelmäßig in Kontakt sind. Die, mit denen wir diese Bindung nicht haben und die wir nicht adressieren können, haben wir leider zum Teil verloren. Dem wollen wir mit Digitalisierung und mit der Schärfung unserer Marke gegensteuern. Wir wollen aber nicht nur keine Kunden verlieren, sondern bei der Zahl der Kunden wachsen.

Wie viele Kunden sind Ihr Ziel?

Wir wollen in den nächsten fünf Jahren pro Jahr um 30.000 Kunden wachsen. Das ist ein sehr hohes Ziel, weil der österreichische Markt sehr gesättigt ist und Kundenverschiebungen sehr schwer sind.

Einige Ihrer größeren Konkurrenten kaufen zurzeit im Ausland stark zu. Ist Auslandsexpansion für die Volksbanken auch ein Thema?

Nein, das ist ein absolutes No-Go. Die Volksbanken sind ja damals in die missliche Lage geraten, weil die Expansion schiefgegangen ist. Das wird nicht wieder passieren. Wir sind stolz darauf, eine rein österreichische Bank zu sein. Mehr als 95 Prozent unserer Geschäftsbeziehungen sind in Österreich. Wir setzen ganz auf organisches Wachstum.