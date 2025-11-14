Wiesenstrom. Wenn der Strom von der Wiese kommt.

Klaus Fersterer ist Landwirt in Lamprechtshausen. 7.000 Hühner halten er und seine Frau Barbara in einem 4,45 Hektar großen Freigehege. Doch die Hühnerzucht ist nicht seine einzige Einnahmequelle. Auf dem großen Grundstück befindet sich die größte Agri-Photovoltaik-Anlage des Bundeslandes Salzburg. Die Modultische, die das Sonnenlicht einfangen, bedecken in langen Reihen das Grundstück. Sie sind so angeordnet, dass die Flächen zwischen den Reihen weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden und mit dem Traktor befahren werden können. Unter den Modulen finden Fersterers Hühner Schatten und Schutz vor Raubvögeln aus dem nahe gelegenen Wildtierpark.

Das Projekt wurde von Bernhard Weilharter entwickelt. Für die Umsetzung hat er die Wiesenstrom GmbH als Projektgesellschaft gegründet. Gesellschafter sind die Salzburg AG, der Landwirt Klaus Fersterer sowie Weilharters ECEE GmbH.

Und an der Realisierung dieses Vorzeigeprojekts war die Volksbank maßgeblich beteiligt. Wiesenstrom-Mastermind Weilharter sagt: „Im Rahmen eines breit angelegten Refinanzierungsprozesses konnte sich die Volksbank durch attraktive Konditionen, rasche Abwicklung und fundiertes Verständnis des Geschäftsmodells klar durchsetzen.“