Zur Zukunft der Mobilität

Peter Hanke :

Wir alle kennen das Problem von Staus durch Baustellen. Da gibt es in der Verkehrsplanung nun mit Drohnen die Möglichkeit, steuernd einzugreifen. Hier werden wir mit der Asfinag und dem Land Salzburg dazu innovative Projekte umsetzen. Wir wollen auch die Bahn, obwohl sie europaweit bei Innovationen schon an der Spitze steht, noch effizienter machen. Drei Milliarden Euro werden in der Bahnwirtschaft bereits an Wertschöpfung generiert.