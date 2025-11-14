DPM Gruppe. Mit Stroh gedämmtes Holzdesign.

DPM-Gründer Kasseckert: „Mit der Iso-Stroh Einblasdämmung aus 100 Prozent Weizenstroh ist es uns gelungen, eine nachhaltige Dämmstoffalternative zu konventionellen Produkten zu entwickeln. Dabei ist Iso-Stroh kein Nischenprodukt, sondern europaweit als offizielles Bauprodukt zertifiziert.“ Das für die Dämmung genutzte Weizenstroh wird gründlich entstaubt und auf Schimmel und Feuchtigkeit kontrolliert, bevor es zur Dämmung in die Bauteile eingeblasen wird.

Den Kunden von DPM Holzdesign ist Nachhaltigkeit wichtiger als eine besonders preiswerte Bauweise. Für Kasseckert liegt das Problem von teuren Gebäuden aber nicht in den verwendeten Materialen, sondern in einer viel zu komplizierten oder umständlichen Planung und in einer sehr übertriebenen Vielfalt an Haustechnik. Wer ein Holzhaus plant, denkt ressourcenschonend und kann sich die Vorteile von Holz und Stroh in der Haus- und Regelungstechnik zunutze machen. Kasseckerts Credo lautet jedenfalls: „Nachhaltigkeit und Effizienz gehören für mich zum Holzbau, wie eine Mutter zu ihrem Kind. Deshalb ist es für mich immer unerlässlich, unseren Kunden eine Komplettlösung anbieten zu können. Ob innen oder außen, Dach oder Boden. Ich möchte alles in gleich hoher Qualität bereitstellen.“