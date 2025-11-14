Wenzel Logistics. Die Bahn als CO2-Sparmeister für die Straße.

Norbert Wenzel gründete 1998 Wenzel Logistics, ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen, das sich in den vergangenen 27 Jahren von einer regionalen Spedition zu einem international agierenden Logistikdienstleister entwickelt hat. Stephan Platzer unterstützt den Firmengründer seit 2022 als Geschäftsführer. Er sagt über seine Branche: „Die Spedition ist das Pendel der Wirtschaft. Kaum eine Branche spürt Konjunkturbewegungen so unmittelbar wie die Logistik. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich, dass verlässliche, nachhaltige und effiziente Transportkapazitäten der entscheidende Faktor im internationalen Wettbewerb sind. Während Infrastrukturengpässe, Fahrermangel und steigende Kosten die Branche fordern, investieren wir gezielt in zukunftsfähige Lösungen.“

Der nachhaltige Erfolg des Unternehmens beruht auf einer klaren Vision und konsequenter Innovationsbereitschaft. Wenzel Logistics hat früh erkannt, dass die Zukunft in der intelligenten Verknüpfung von Verkehrsträgern liegt. Seit Anfang 2004 betreibt der Logistikspezialist ein intermodales Bahnshuttlesystem. Damit werden jährlich über 25.000 Lkw-Fahrten von der Straße auf die Schiene verlagert.