Deutscher Peter. Nomen est omen.

Als Kaiser Karl VI. im Jahr 1728 persönlich die Straße über den 1.366 Meter hohen Loiblpass eröffnete und leutselig mit den Arbeitern plaudern wollte, verstand ihn keiner. Man sprach dort Windisch, eine Mischung aus Slowenisch und Deutsch. Erst mit Peter Tschauko, dem Wirt des nahe gelegenen Gasthauses „Katruschnig“, konnte der Kaiser deutsch parlieren. Auch mit Speis und Trank zufrieden, wies er den Wirten an, den Gasthof von nun an den „Deutschen Peter“ zu nennen. So wurden fortan alle Söhne der Familie Tschauko Peter getauft. Und sie bewirten heute auch gemeine Gäste kaiserlich.

Ein uriger Holzherd und der große Brotbackofen sind die traditionsreichen Herzstücke in der Küche des „Deutschen Peters“. Der 21. Peter Tschauko zum gastronomischen Konzept: „Es wird nach alten überlieferten Familienrezepten Kärntner Hausmannskost gekocht, aber es kommen auch neue Kreationen aus der modernen, leichten Küche auf den Tisch.“