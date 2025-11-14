Fleischhaker-Hotelgruppe. Wie ein Schritt zur Seite zum Fortschritt wird.

Bekannt geworden ist das Salzburger Gastronomen-Paar Petra und Klaus Fleischhaker mit dem Haubenrestaurant „Pfefferschiff“ in Hallwang bei Salzburg, später auch mit der Café-Bar „Glüxfall“ am Franz-Josef-Kai in der Salzburger Altstadt. Beiden Highlights der Salzburger Feinschmeckerszene haben sie inzwischen ade gesagt. Petra Fleischhaker erinnert sich: „Vor allem im ‚Pfefferschiff‘ war das Leben auf die Arbeit ausgerichtet, täglich 120 Prozent und volle Konzentration. Irgendwann hat mein Mann für sich beschlossen, dass er das so nicht mehr will. Ich habe das zuerst nur widerwillig akzeptiert. Unser Leben ist seither ein anderes. Und die Entscheidung war goldrichtig.“

Das war auch mit ein Grund, weshalb sich die Fleischhakers nicht nur auf die Gastronomie konzentrieren wollten, sondern mit der Hotellerie ein zweites Standbein geschaffen haben. Begonnen hat alles mit dem Kauf der Rosenvilla im Jahr 1996 und umfangreichen Renovierungen. 2004 wurde dann das Hotel Rathaus Wein & Design mit 40 Zimmern in Wien übernommen. In einer fünfmonatigen Renovierungszeit wurde es von zwei Sternen zu vier Sternen weiterentwickelt. Der besondere USP sind hier nicht nur die sehr zentrale Lage sowie die familiäre Führung, sondern auch das Thema Wein. 40 Winzer haben die Patenschaft für je ein Zimmer übernommen und präsentieren ihre Weine auch im ganzen Haus.