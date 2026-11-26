Im laufenden Brau-Union-Kartellverfahren rund um die Zusammenarbeit mit Getränkelieferanten will die vorsitzende Richterin Eva Maria Vetter bald zu einer ersten Entscheidung kommen. Vetter gibt der Brau Union und der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) noch zwei Monate Zeit für Vergleichsgespräche. Sollte es kein Settlement geben, werde es ein Teilurteil am 28. Jänner 2027 geben.

Teilurteile sind bei Kartellverfahren äußerst selten. Einige Aspekte im Verfahren seien „entscheidungsreif“, erklärte die Richterin. Nach einem möglichen Teilurteil würde Vetter „abwarten“ und erst später „weitermachen“. In komplexen Kartellfällen wird oftmals noch ein Gutachten von einem externen Sachverständigen eingeholt.

Kartellrichterin Vetter begründete die Abweisung des Antrags auf Unterbrechung damit, dass „die Beweise der Antragsgegnerin zugänglich" sind. Dadurch könne man "die Verteidigungsrechte vollständig wahrnehmen", sagte Vetter. Außerdem bestehe „keine unionsrechtliche Pflicht zur Unterbrechung".

Im Fokus des Kartellverfahrens steht die Zusammenarbeit der Brau Union mit sogenannten Getränke-Logistikpartnern und ob wirtschaftlicher Druck auf die Getränkelieferanten ausgeübt wurde. Die Wettbewerbshüter der BWB orten "eine Einflussnahme auf die Aktivität der unabhängigen Getränkehändler" durch den Braukonzern. Die Brau Union weist die Vorwürfe zurück.