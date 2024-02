Kartellrecht auf Expansionskurs

Das Kartellrecht spielt eine immer größere Rolle. Weltweit halten neue Vorschriften und Rahmenbedingungen Einzug. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt die große Bedeutung, die Gesetzgeber und Regulierungsbehörden dem Kartellrecht bei der Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme übertragen – ein Trend, der anhalten und sich sogar verstärken dürfte, wenn man etwa die Diskussion um die Bedeutung des Kartellrechts beim Umgang mit Künstlicher Intelligenz verfolgt (siehe Rana Foroohar, The great US-Europe antitrust divide, Financial Times vom 5.2.2024).

Für verschiedene wahrgenommene oder tatsächliche Missstände wurden vom Gesetzgeber Instrumente geschaffen und den Kartellbehörden in die Hand gegeben, um diese in Angriff zu nehmen: Die EU Foreign Subsidies Regulation und die in den vergangenen Jahren in vielen EU-Staaten verschärften außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen versuchen dem Einfluss von Drittstaatsinvestoren (insbesondere aus China) in der EU Einhalt zu gebieten.

Der Digital Markets Act der EU soll die Marktposition der (vorwiegend amerikanischen) Technologiekonzerne beschränken.