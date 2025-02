Brau Union - Kartellverfahren: „Was ist das verpönte Verhalten?"

Ein BWB-Vertreter verwies vor Gericht auf die „vielen Facetten" des Falles und versprach in einem künftigen Verbesserungsschriftsatz, die Verstöße„"auf den Punkt zu bringen". Aus Sicht der Bundeswettbewerbsbehörde hat die Brau Union ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht, um den Markteintritt konkurrierender Bierhersteller zu beschränken und bestehende Getränkehändler vom Markt zu verdrängen. Die BWB ortet "eine Einflussnahme auf die Aktivität der unabhängigen Getränkehändler" durch den Braukonzern.

Die Brau Union sieht keine kartellrechtliche Problematik bei der Zusammenarbeit mit Getränke-Logistikpartnern und -Händlern. „Wir sind wochenlang zusammengesessen, wie kann man die Vorwürfe entkräften? Wir sind nicht klüger geworden", sagte der Anwalt der Brau Union, Franz Urlesberger, am Dienstag bei der Gerichtsverhandlung. „Solange dieses Verfahren läuft, möchten wir, wie auch bisher, dem Kartellgericht keinesfalls vorgreifen und von einer öffentlichen Debatte über abweichende Standpunkte mit der BWB absehen", hieß es von der Brau Union.

Maßstab für die Geldbußenbemessung wäre der gesamte Konzernumsatz von Heineken, der im Jahr 2023 bei über 36 Mrd. Euro lag. Ein Rechtsvertreter von Heineken bestritt bei der heutigen Verhandlung am Kartellgericht „kontrollierenden Einfluss" auf die Brau Union Aktiengesellschaft. Österreichs größter Braukonzern mit Sitz in Linz agiere „autonom am Markt". Der niederländische Konzern will dies im Kartellverfahren auch mit der Zeugeneinvernahme von Heineken-Managern untermauern.

Für das Kartellverfahren hat die BWB bisher 13 Personen und die Brau Union sieben Personen für eine Zeugeneinvernahme beantragt. Der nächste Verhandlungstermin im Wiener Justizpalast ist für den 3. Juni ganztägig angesetzt.