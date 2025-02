Causa Brau Union am Dienstag vor dem Kartellgericht

Die Nervosität ist nach der kürzlich verhängten Kartell-Rekordstrafe für die Billa-Mutter Rewe in Höhe von 70 Millionen Euro hoch: Am Dienstagvormittag findet der erste Verhandlungstermin in der Causa Brau Union am Wiener Kartellgericht statt. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hatte im Juni 2024 bei Gericht die Verhängung einer „angemessenen Geldbuße“ gegen Österreichs größten Bierhersteller Brau Union beantragt. Die österreichische Heineken-Tochter weist die Vorwürfe zurück.

Konkret soll aus Sicht der BWB die Brau Union ihre marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und Getränkeabnehmern gedroht haben, ihnen kein Bier mehr zu verkaufen, wenn sie nicht auch andere Getränke von der Brau Union beziehen. Darüber hinaus soll die Brau Union Abnehmer verpflichtet haben, keine Getränke anderer Wettbewerber im Sortiment zu führen oder den überwiegenden Teil des Sortiments über die Brau Union abzudecken. Auch soll es zu Markt- und Kundenaufteilungen gekommen sein, die aber teilweise bereits abgestellt wurden. Weiters wirft die BWB dem Konzern vor, wettbewerbssensible Daten ausgetauscht zu haben, um etwa den Markt und den Markteintritt von Konkurrenzunternehmen zu überwachen.

Zur Brau Union, die laut Firmen-Compass 2023 mit 20 Biermarken einen Umsatz von 926 Mio. Euro und einen Nettogewinn von 57 Mio. Euro erzielte, gehören unter anderem die Biermarken Fohrenburger, Gösser, Puntigamer, Schwechater, Villacher und Zipfer. Rund die Hälfte der gesamt 10 Millionen Hektoliter Bier, die hierzulande jedes Jahr produziert werden, stammen von Österreichs Marktführer.