Kartellbuße: Wer zahlt die Zeche?

Man erinnere sich an das Urteil des Landgerichts München gegen einen Siemens-Manager (es ging um Korruption in Nigeria). Ein erstinstanzliches Teilurteil sprach dem Konzern 12,55 Millionen Euro Schadenersatz allein für die Kosten einer internen Untersuchung zu (Siemens hatte eine US-amerikanische Anwaltskanzlei mandatiert). Der Fall endete tragisch: Der zur Zahlung verurteilte Manager nahm sich nach Zustellung des Urteils das Leben.

D-&-O-Versicherungen schaffen nur bedingt Abhilfe, weil so gut wie alle Polizzen einen Deckungsausschluss bei wissentlicher (oder gar vorsätzlicher) Pflichtverletzung vorsehen, die bei Kartellrechtsverstößen häufig vorliegen wird. Der Versicherer deckt dann zum einen den eingeklagten Schaden (also z. B. die Kosten einer internen Untersuchung) nicht und kann zum anderen auch bis dahin bevorschusste Verfahrenskosten (Rechtsanwaltshonorare etc.) nach einer rechtskräftigen Entscheidung vom Versicherten zurückverlangen.