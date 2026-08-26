Andritz: Millionenaufträge aus China

Der steirische Konzern Andritz hat erneut einen Auftrag vom chinesischen Unternehmen Nanning Sun Paper aus China erhalten. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Geliefert werden Prozesstechnologien und Ausrüstung für eine dritte Zellstoffproduktionslinie sowie Systeme für eine neue Papiermaschine. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für Mitte 2027 geplant. Die Aufträge sind bereits im Auftragseingang des zweiten Quartals 2026 enthalten.

Zum Lieferumfang gehören Anlagen zur Holzaufbereitung, eine Zellstofflinie, ein Rückgewinnungskessel und eine Weißlaugenanlage. Die Technologien sollen den Verbrauch von Frischwasser, Chemikalien und Energie reduzieren. Zudem soll eine integrierte Vergasung einen fossilfreien Betrieb des Kalkofens ermöglichen.