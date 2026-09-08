Kapsch: Turbulente Hauptversammlung erwartet

Der IVA-Chef will dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, an dessen Spitze die ehemalige Bildungsministerin und jetztige Geschäftsführerin der Bundestheater-Holding Sonja Hammerschmid steht, morgen jedenfalls keine Entlastung erteilen bzw. sich bei der Entlastung der Stimme enthalten. Beckermann: „Angesichts der massiven Prognoseabweichungen, der finanziellen Entwicklung und der Defizite in der Kommunikation ist eine vorbehaltlose Entlastung derzeit nicht angebracht.“

Neu in den Aufsichtsrat soll auf Wunsch der Banken Arno Haselhorst, ein bekannter deutscher Sanierer, einziehen. Erst kürzlich wurde mit Markus Richter ein Sanierungsexperte auch in den Vorstand von Kapsch Trafficcom berufen.