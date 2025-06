Im September 1962 erklärte John F. Kennedy während seiner berühmten Rede an der Rice University: „Wir haben uns entschlossen, auf den Mond zu fliegen (…) – noch in diesem Jahrzehnt.“ Damit war der Wettlauf ins All eröffnet. Das erste bemannte Raumfahrtprogramm der USA ging im Namen seiner mutigen Piloten als „Mercury Seven“ in die Geschichte ein. Danach baten die NASA-Astronauten aufgrund ihrer Erfahrungen ihren Einsatzleiter Deke Slayton, sie für zukünftige Missionen mit einer zuverlässigen Armbanduhr auszustatten – als Backup für den Fall, dass beispielsweise die digitalen Timer an Bord der Raumsonde ausfallen sollten. Die Auswahl der rein mechanisch arbeitenden Handgelenksinstrumente war unter Umständen eine Überlebensfrage – ein Szenario, das später bei der Apollo 13 Realität wurde. Die Ansprüche an die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit der Uhren an Bord waren kompromisslos.