Für die Ewigkeit

Der Ewige Kalender zählt zu den beliebtesten Komplikationen der Uhrenwelt. Die Fülle der am Zifferblatt sichtbaren Informationen zieht uns sofort in ihren Bann. Der schönste Moment für den Besitzer eines derartigen Zeitmessers ist der Jahreswechsel: Um Mitternacht setzen sich alle Anzeigen gleichzeitig in Bewegung. Manche Manufakturen gehen noch einen Schritt weiter und kombinieren das ohnehin schon aufwendige Kalendarium mit weiteren Komplikationen – wie aktuell bei Roger Dubuis, wo Tourbillon und Minutenrepetition den Ewigen Kalender zu einer „Grande Complication“ komplettieren.

Zur Erinnerung: Der Begriff Komplikation beschreibt im Uhrenbau eine komplexe mechanische Konstruktion, welche für eine über die klassische Zeitanzeige hinausgehende Zusatzfunktion verantwortlich ist. Zu den bedeutendsten Komplikationen zählen Chronograph, Flyback, Rattrapante, Gangreserveanzeige, Minutenrepetition, Alarmfunktion, diverse Kalenderfunktionen und Tourbillon.

Zurück zum Ewigen Kalender. Dieser Terminus bezeichnet ein mechanisches Uhrwerk mit mehreren kalendarischen Anzeigen: Tag, Datum und Monat unter Berücksichtigung aller unterschiedlichen Monatslängen inklusive der Abweichungen durch Schaltjahre – und zwar ohne manuelle Korrektur mindestens bis zum 28. Februar 2100. Im Gregorianischen Kalender entfällt nämlich alle hundert Jahre (aber leider gibt es auch hier Ausnahmen) ein Schaltjahr, um die kumulierte Abweichung vom Sonnenjahr auszugleichen. Mittlerweile gibt es Hersteller, welche sogar diese Herausforderung annehmen.