Ob Pink, Orange, Lime oder Türkis – knallige Farben sind aus der Uhrenszene mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Was Swatch & Co. seit Jahrzehnten vorleben, hat die gesamte Branche erfasst bin hin zur Luxusmanufaktur. In den Kollektionen sind alle möglichen Farben vertreten, saisonal lassen sich immer wieder neue Schwerpunkte erkennen. So haben die Designer neuerdings offenbar strahlende Gelbtöne für Zifferblätter und Uhrenarmbänder entdeckt. Von Zitrone und Ingwer über Honig bis Safran bietet die Natur jede Menge Inspirationsquellen für Nuancen, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Uhren in Gelbgold – in der Einstiegspreislage wird Edelstahl mittels PVD-Beschichtung „vergoldet“ – ergänzen das sonnige Farbspektrum und verleihen dem Look einen Hauch von Glamour.