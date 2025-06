Wenn Wirtschaft, insbesondere aus dem Lifestylebereich, aufLeistungssport trifft, wird gern von Parallelen gesprochen: das Streben nach Perfektion, der unbändige Wille, sich weiterzuentwickeln, Neues dazuzulernen, Details unter die Lupe zu nehmen und immer wieder zu optimieren. In der Tat gibt es hier zahlreiche Anknüpfungspunkte. Die Maxime, die in Paris über dem Eingang zum Roland Garros Centre Court steht, trifft grundsätzlich auf jedes Metier zu: „La victoire appartient au plus opiniâtre“ – „Der Sieg gehört dem Beharrlichsten“.