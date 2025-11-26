Hüter der Handwerkskunst

Je tiefer man in die Welt des alten Handwerks eindringt, desto fesselnder wirkt sie. Man stößt auf faszinierende Details und auf erstaunliche Betriebe, in denen nicht nur spezifische Fertigkeiten, sondern auch das eine oder andere Familiengeheimnis von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Im ganzen Land sind diese Spezialisten für die Balance zwischen Tradition und Moderne anzutreffen. In Salzburg, der nächsten Station unserer Entdeckungsreise, spielt die Tracht eine besondere Rolle. Sie wird nicht nur zu bestimmten Anlässen, sondern auch im Alltag getragen. Wer kein „Dirndl“ von der Stange möchte, lässt sich eines schneidern. Eine der besten Adressen ist der Familienbetrieb Wimmer in Schleedorf. Monika Ebner führt den Betrieb bereits in zehnter Generation, denn hier werden bereits seit 1741 Trachten hergestellt.

Unter ihrer Leitung entstehen nicht nur traditionelle Trachten und modische Dirndlkleider, dazugehörige Blusen, Schürzen, Jacken und Capes, sondern auch alles für den Herrn: Anzüge, Gehröcke und vor allem Lederhosen. Das bedeutet, dass die handwerklichen Anforderungen weit über das klassische Schneidern hinausgehen. So werden etwa auch die aufwendigen Stickereien, welche die edlen Kleidungsstücke zieren, natürlich mit der Hand gemacht. Für die Herstellung der Lederhosen gilt es, das Säckler-Handwerk zu beherrschen. Auch hier sind nicht nur Fertigung und Dekoration zu beherrschen, sondern auch Reparaturen an alten Stücken durchführen zu können.