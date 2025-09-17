Goldenes Handwerk

ist eine dieser Schmuckkünstlerinnen, die dank ihres Vaters Alexander Skrein die Liebe zu Preziosen schon in jungen Jahren entwickelt und im Laufe ihrer Goldschmiedeausbildung kultiviert hat. Die unverkennbare Handschrift von Juwelier Skrein geht mit ihr in die zweite Generation. Besonders wichtig ist den Skreins die Herkunft ihrer Rohmaterialien. Hier wird ausschließlich „faires Gold“ verarbeitet. In Sachen Herkunft des Golds und der Diamanten sorgte Alexander Skrein bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten für Transparenz und engagierte sich auch für die Etablierung dieses Bewusstseins in der österreichischen Goldschmiedezunft. 2024 übernahm Marie offiziell die Agenden des Familienunternehmens.

Große Veränderungen braucht es aber nicht – schließlich war der Betrieb schon immer seiner Zeit voraus. „Wir bleiben unserer Linie treu und werden nicht plötzlich etwas machen, nur weil der Markt es will. Und sollten wir doch etwas aufgreifen, was der Markt verlangt, werden wir es so umsetzen, wie es uns gefällt“, stellt Marie Skrein die Prinzipien klar. Sie liebt es, mit besonderen Steinen zu arbeiten, die sie auch etwas anders verpackt, als das Auge es hinlänglich gewöhnt ist.

Ob es der Aquamarin ist, der in einer Gelbgoldfassung überrascht, oder eine unkonventionelle Zusammenstellung verschiedener Edelsteine – optische Brüche sind eben typisch Skrein. Zur Weiterentwicklung des Sortiments wird aus den Wurzeln geschöpft, aufbauend auf alten Entwürfen, von Marie und ihrem Team neu interpretiert. Bekannte Formensprachen werden selbstverständlich weitergeführt wie die gehämmerten Oberflächen der „Galathea“, die organischen Formen der „Lava“- Linie oder die markanten „Rocks“-Ringe. Mit Marie Skrein neu hinzugekommen ist das Spiel mit Baguette-Steinen – natürlich in charakterstarker Skrein-Manier interpretiert.