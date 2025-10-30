Souverän und gelassen

Man nähert sich diesem Auto mit Respekt. Schon der Innenraum wirkt so makellos, dass man die Schuhe ausziehen möchte.

Der Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series ist ein Roadster für eine sehr kleine Zielgruppe. Nur zwei Sitze, 240 Liter Kofferraum, Luftfederung. Doch sein stärkstes Argument: Er trägt den Mercedes-Stern aufrecht auf der -Motorhaube. Das wirkt, trotz des historischen Bezugs zum Mercedes-Taxi, heute wie ein Symbol diskreten Reichtums.

Maybach war einst eine eigene Marke, heute handelt es sich um die luxuriöseste und komfortabelste Ausprägung von ausgewählten Mercedes-Baureihen (AMG bespielt bekanntlich den sportlichen Flügel). Neben der S-Klasse, den SUVs EQS und GLS tritt nun der SL als exklusivster Zweisitzer hinzu. Unter der Haube arbeitet ein 4,0-Liter-Biturbo-V8 mit 585 PS und 800 Newtonmetern Drehmoment, kombiniert mit Neungang-Automatik und Allrad. Nur der AMG SL 63 SE Performance ist dank Elektroboost stärker. Doch der Maybach SL kommt ohne diesen aus, er versteht sich nicht als Rennwagen, sondern als elegante Alternative. Eine „Yacht für die Straße“, die Gelassenheit statt Aggression vermittelt.

Das Fahrwerk polarisiert: Die einen finden es zu weich, die anderen genießen die Sanftheit. Klar ist: Für die Rennstrecke ist es nicht gedacht. Dieser SL kann sportlich, aber sein Charakter bleibt nobel und zurückhaltend. Die Zweifarbenlackierung, optionale Felgen für über 8.000 Euro und die Chromdetails setzen klassische Akzente. Auffällig ist die Motorhaube: optional übersät mit Hunderten Maybach-Logos unter Klarlack. Außen kann man sich kaum der Präsenz entziehen, innen dagegen ist das Branding vergleichsweise dezent – dort finden sich nur vier Logos.