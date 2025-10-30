Genuss-Menschen

Es gibt nur wenige Menschen, mit denen sich das erste Interview schon so anfühlt, als wäre man seit Jahrzehnten miteinander bekannt. Und es gibt nur wenige Orte, wo es sich so sehr lohnt, hinter die Kulissen zu blicken. Denn das „Steirereck“ zählt schlichtweg zu den besten Restaurants der Welt. Wenig überraschend verlief das Gespräch mit Birgit und Heinz Reitbauer ebenso harmonisch wie alles, was die beiden seit drei Jahrzehnten gemeinsam anpacken.

Das gastronomische Juwel Steirereck im Stadtpark erhielt Anfang des Jahres den dritten Michelin-Stern. Mit einer beeindruckenden Mischung aus Tradition und Innovation interpretieren Heinz Reitbauer und sein Team die österreichische Küche konstant auf höchstem Niveau. Die Service-Crew unter der Leitung von Birgit Reitbauer liest den Gästen – egal, ob sie allwöchentlich kommen oder einmal im Jahr – sprichwörtlich jeden Wunsch von den Lippen ab.

Zusätzlich betreiben die Reitbauers seit über 30 Jahren ihre ländliche Steirereck-Dependance am Pogusch, zogen nebenbei drei Kinder groß und sprühen vor Kreativität und Esprit, als wären das Erreichte und der Erhalt desselben keine große Sache.