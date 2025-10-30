Juwelier mit Flair

Als Felix und Nattaya Köck 2018, also rund fünf Jahre vor dem tatsächlichen Umbau ihres Standorts am Graben, mit der Planung begannen, war ihnen klar: Wien war im Begriff, sich enorm zu verändern. Die internationalen Marken investierten bereits damals massiv in ihre Wiener Standorte. Zugleich verändern sich auch die Ansprüche der Kunden im High-End-Bereich. Um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden, war es auch an der Zeit für ein neues Konzept und eine strukturelle Veränderung.

Es galt, den Zeitraum zu nutzen, während sich das Haus ohnehin im Umbau befand. In einem Wettbewerb, an dem insgesamt drei Architekturbüros teilnahmen, überzeugte das Wiener Büro Smartvoll. Philipp Buxbaum und sein Team ersannen eine besondere Logen- und Nischenlösung, brachen den Raum durch die Installation einer zentralen Treppe und die Schaffung mehrerer Ebenen (statt zwei starrer Etagen) auf. Durch diese strukturelle Veränderung konnte zum einen die Zahl der Beratungsplätze von vier auf acht verdoppelt werden, zum anderen gelang es, Tageslicht zu jedem Platz zu bringen – ein Detail, das atmosphärisch einen großen Unterschied macht. Auf der Büro-Etage im fünften Stock rundet ein exklusiver VIP-Beratungs- und Veranstaltungsraum in derselben Corporate Identity das Raumangebot perfekt ab. Die Aussicht auf die Pestsäule und den Graben ist ebenso inspirierend wie die Preziosen, die hier präsentiert werden.