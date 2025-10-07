Als der trend.-Traveller von dem Schnellboot stieg, das ihn von Neapel nach Amalfi gebracht hatte, auf den großen Platz vor der Bootsanlegestelle trat und die Horden von Touristen sah, die sich mit viel Lärm Richtung Ortszentrum drängten, war er sehr erleichtert. Er sah große Gruppen, die hinter ältlichen Damen mit bunten Fähnchen herliefen, junge Chinesinnen, die sich mit brutaler Ellbogentechnik den Weg zu den wartenden Bussen bahnten, um sich gute Sitzplätze zu sichern, arrogant-affektierte Amerikanerinnen, die auf ihre Limousinen warteten. Er wusste sofort, dass es nun wenig gute Gründe geben wird, die gepflegte Bubble jenes gerühmten Hotels zu verlassen, in das er gleich einchecken wird. Und das, so schien es ihm, war eine gute Nachricht.

Der trend.-Traveller hatte das Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel schon von Weitem gesehen. Wenn man sich mit dem Boot Amalfi nähert, dann ist es unübersehbar: Hoch oben steht es auf einem Felsvorsprung über der Stadt. Eine Limousine hatte ihn von der Bootsanlegestelle auf einer schmalen Straße nach oben gebracht, und nun betrat er ein Gebäude, das luxuriöse Reduziertheit mit einer nahezu spirituellen Aura verbindet. Das Convento ist ein Haus mit viel Geschichte. Sie reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Damals wurde hier neben einer Höhlenkirche ein Zisterzienserkloster errichtet. Später wurde daraus Il Convento dei Cappuccini. Im 19. Jahrhundert war es eine Marineakademie, und schließlich wurde es, wie so viele Klöster der Region, in ein Hotel umgewandelt. Ein Anantara ist es seit zwei Jahren – nach einer aufwendigen Restaurierung und Renovierung, bei der es gelungen ist, die klösterliche Atmosphäre zu erhalten und gleichzeitig dem Ganzen einen zeitgemäßen Look zu verpassen.

Estelle Vassallo ist die junge General Managerin des Hotels. Sie stammt aus Franken und führte durch das Hotel. „Was Sie hier sehen, ist die Essenz der Amalfiküste“, sagte sie. Sie hat natürlich recht, dachte der trend.-Traveller, als er mit ihr die Passeggiata dei Monaci entlangging, entlang der Felskante, umgeben von Bougainvilleen und den berühmten Zitronenbäumen von Amalfi und mit einem Ausblick, der das prächtige Panorama der Costa Amalfi tana in bestes Bild rückte. Die Passeggiata, auf der einst die Mönche wandelten, vertieft in Kontemplation und Reflexion, verbindet heute das ehemalige Klostergebäude, dessen Mönchszellen in 52 elegante Zimmer und Suiten mit Gewölbedecken, Terrakottafliesen und minimalistischem Mobiliar verwandelt wurden (alle haben Meerblick, viele Balkone und Terrassen), die Restaurants und die Bar mit dem Swimmingpool am anderen Ende des Geländes.

Und weil zu einem Kloster, sei es auch ein ehemaliges, zumindest ein Mönch gehört, taucht von Zeit zu Zeit Bruder Marcus im Hotel auf. Bruder Marcus ist Franziskanermönch, auch er stammt aus Deutschland und lebt in einem Kloster im nahen Ravello. „Pace e bene“, begrüßte er den trend.-Traveller, führte durch die Kreuzgänge, erzählte vom Frühmittelalter und vom Wandel des Hauses. Eindrucksvoll ist, was vom alten Kloster erhalten geblieben ist: die barocke Kapelle, die Sakristei, vor allem aber der Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert mit Fresken und maurisch inspirierten Säulen. Noch einige Worte zum Gourmetrestaurant „Dei Cappuccini“. Hier könnte das Motto „Cloister to Table“, also „vom Klostergarten auf den Tisch“ lauten. Küchenchef Claudio Lanuto bedient sich gerne im Garten, setzt auf das, was Land und Wasser der Region hergeben, und erlaubt sich den einen oder anderen theatralischen Effekt.