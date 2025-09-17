Horizont-Erweiterung

Es ist ein ganz besonderes Gefühl: Nur mit der Kraft des Winds, ohne Motorengeräusch, werden knapp 70 Tonnen beinahe lautlos durch das Wasser bewegt. Als Antrieb dienen 340 Quadratmeter Segelfläche am Wind. Mit Rückenwind gibt es optional auch noch die Möglichkeit, statt der 140 Quadratmeter großen Genua einen mehr als doppelt so großen Gennaker zu setzen – oder von der Crew setzen zu lassen. Aufgrund der bei diesen Dimensionen anliegenden Lasten und Spannungen werden alle Manöver mit Hilfe von elektrischen Winschen durchgeführt. Reine Handarbeit ist da nur mehr am Steuerrad gefragt. Für Hafenmanöver und bei Flaute stehen ergänzend zwei Motoren mit zumindest je 270 PS zur Verfügung. Bei Bedarf geht da über die Aufpreisliste natürlich auch noch mehr.

Die Rede ist von der Thira 80. Mit dem neuen Topmodell von Fountaine Pajot stießen die französischen Katamaranspezialisten eine neue Tür auf. Bekannt für hochwertig gefertigte Serienyachten mit ansprechenden Segeleigenschaften bildet der neueste 24-Meter-Katamaran den nahtlosen Übergang in die Superyacht-Kategorie. Ein boomendes Segment und eine Größenordnung, in der man als Eigner und Gast an Bord auf keine Annehmlichkeit verzichten muss. Was oftmals nach dem Kauf mit ein paar geplanten Urlaubswochen beginnt, endet mit einer Verlegung des Lebensmittelpunkts. Technisch steht dem Leben und Arbeiten auf See und von den Yachthäfen dieser Welt aus schon lange nichts mehr im Wege. Die Thira 80 ergänzt dies mit einem großzügigen Raumangebot auf insgesamt drei Ebenen. Mit einer Grundfläche von über 260 Quadratmetern finden Familie und Freunde mehr als genug Platz für gemeinsame Zeit, das Hauptdeck bietet in vier weitläufigen Zonen im Innen- und Außenbereich aber auch genügend Raum für ungestörte Momente.

Die Werft bietet mehrere Layoutvarianten unter und an Deck an. In jedem Fall setzt das Eignercompartment neue Maßstäbe im Bereich der Serienyachtfertigung. Auf 15 Metern Länge wird zum King-Size-Doppelbett und dem Bad mit Regendusche und Badewanne auch noch ein eigener Bürobereich mit gegenüberliegender Chaiselongue untergebracht. Doch auch die bis zu fünf weiteren Familien- und Gästekajüten sind großzügig und für lange Aufenthalte an Bord dimensioniert. Yachten dieser Größenordnung bieten sich für das durchgängige Leben im Sommer an. Von Mai bis Oktober werden die schönsten Häfen und Buchten des Mittelmeers erkundet, den europäischen Winter verbringt man zum Beispiel in der Karibik.

Die mitunter wochenlangen Überstellungen erledigt üblicherweise die Crew, Eigentümer und Gäste fliegen nach getaner Arbeit nach. Auch in diesem exklusiven Segment des Yachtings ist es mittlerweile nicht unüblich, Überstellungstörns oder seitens des Eigners nicht genutzte Wochen im Charter anzubieten. Mit rund 90.000 Euro sollte man für den Seitensprung ins Luxusleben schon rechnen.