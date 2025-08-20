Faszination Farbstein

Im exklusiven Schmuckbereich spricht man kaum über „Trends“. Dennoch lassen sich gewisse Tendenzen erkennen. Vom Trägermaterial bis zum zentralen Element, dem Edelstein oder der Perle, bestimmen wellenförmige Zyklen das Schmuckgeschehen. So folgte auf die „kühle“ Weißgold-Epoche (1990er-Jahre) die charmant-feminine Roségold- Phase (2000er-Jahre) und zuletzt ein fulminantes Gelbgold-Comeback. Ähnlich verhält es sich mit Farbedelsteinen: Einmal sind es die einen, einmal die anderen, die vermehrt nachgefragt werden.

Abseits etablierter, international bekannter Schmuckmarken ist für Goldschmiedebetriebe und Schmuckdesigner vor allem das „Trend“, was ihnen persönlich für ihren Kundenkreis gerade attraktiv erscheint. Die Steinkundigsten reisen höchstpersönlich in ferne Länder wie Kambodscha, Burma oder Südafrika beziehungsweise arbeiten mit Steinhändlern und Steinschleifern ihres jahrelangen Vertrauens zusammen, um ihrem Kundenkreis nicht nur die bewährte Qualität, sondern auch immer wieder etwas Neues zu bieten.