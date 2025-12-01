Der Minotti-Code

Interieur- und Exterieurdesign für einen höchst anspruchsvollen Kundenkreis ist seit drei Generationen die Kernkompetenz seiner Familie. Alessio Minotti über Design-Codes und die differenzierte Gestaltung von Lebensräumen.
Wer einen distinguierten Einrichtungsstil mit italienischem Flair liebt, kennt sie alle: Nico, Yves, Riley und Bèzier. Die Interieur-Kreationen von Minotti genießen weltweit Kultstatus. Doch was genau ist ihr Erfolgsgeheimnis? Um dieser und vielen weiteren Fragen auf den Grund zu gehen, nutzte trend.Luxury die Gelegenheit zu einem persönlichen Gedankenaustausch mit Alessio Minotti, Vertreter der dritten Generation des Familienunternehmens aus Brianzola , im Rahmen seines Wien-Besuchs Mitte September.
Der Name Minotti steht für zeitlose Eleganz und einen unvergleichlich italienischen Stil. Wie schafft es das Unternehmen, die Poleposition im hart umkämpften Interieur-Markt zu halten, und welche Rolle spielen Sie persönlich dabei?
Ich habe zuerst Wirtschaftswissenschaften studiert und mich dann aus Leidenschaft dafür entschieden, in das Unternehmen einzusteigen, weil ich seit meiner Kindheit meinen Vater, meinen Onkel und meinen Großvater fasziniert bei der Arbeit beobachtet hatte. Ich habe das mit großer Ernsthaftigkeit und Demut getan, um von meinem Vater und meinem Onkel so viel wie möglich zu lernen – nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihre Einstellung, ihre Energie. Man muss zuerst verstehen, wie etwas gewachsen ist, bevor man es verbessern kann. Eigentlich ist es in Italien selten, dass Unternehmen über Generationen hinweg von Hand zu Hand weitergegeben werden. Es ist nicht selbstverständlich. Und um auf den ersten Teil Ihrer Frage zurückzukommen: Wir versuchen, erfolgreich zu sein, indem wir zuhören und uns bemühen, auf neue Anforderungen zu reagieren. Es gibt einen Punkt, an dem man sich gemeinsam entscheidet – für oder gegen eine Vereinbarung oder eine Strategie, die dann vom gesamten Team angenommen wird. Hier müssen auch unsere Mitarbeiter, unsere Manager, unsere Angestellten wie eine geschlossene Familie agieren.
Gibt es keine Generationenkonflikte?
Natürlich unterscheiden sich manchmal die Standpunkte, aber wir haben das gemeinsame Ziel, diesen Erfolgsweg fortzusetzen. Mein Großvater hat den Grundstein gelegt, indem er sich gut mit anderen verstand und versuchte, immer einen gemeinsamen Weg zu finden. Seither hat sich vieles verändert, und das Unternehmen hat sich in allen Bereichen weiterentwickelt, man hat einen weltweiten Vertrieb aufgebaut, aber die Philosophie ist unverändert geblieben.
Wie lautet die Definition des „Minotti-Codes“, von dem Branchenkenner gerne sprechen?
Work in Progress, ein stetiges Adaptieren des Unternehmens, um den immer höheren Herausforderungen gerecht zu werden. Um einen Markt wie den europäischen oder – noch schwieriger – den asiatischen zu bewältigen, muss man alle Anforderungen exzellent erfüllen. Die Verbraucher sind extrem hohe Standards gewöhnt, in allen Bereichen, Autos, Uhren etc. Deshalb haben wir viel in interne Kompetenzen investiert, die von unseren Konstruktionsabteilungen bis zu unseren technischen Ingenieuren reichen. Wir führen die Vorstellungsgespräche selbst, weil wir Menschen einstellen wollen, die diese Herausforderung annehmen können.
Zu den ausgefeilten technologischen Lösungen gesellt sich eine akkurate Selektion der Materialien und die sprichwörtliche Liebe zum Detail. Was ist am wichtigsten?
Der kreative Teil ist der augenscheinlichste Aspekt. Für unsere Produkte muss man aber ein ausgereiftes Material haben, das von Menschenhand hergestellt wird und von einer hochentwickelten Materialforschung begleitet werden muss. Innovation bedeutet nicht nur, neue Materialien zu entdecken, sondern auch zu wissen, wie man Werkstoffe, Strukturen und Farben miteinander kombiniert. Wir haben innerhalb des Unternehmens eine Stilabteilung eingerichtet, wo jeder unserer Bezüge in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten entwickelt wird. Es handelt sich um Stoffe, die in der nationalen Lieferkette in Italien exklusiv für uns produziert werden. Die Materialien ändern sich auch in der Verwendung von Land zu Land. In Asien werden bestimmte Marmorsorten für Tische bevorzugt, und für europäische oder amerikanische Märkte gibt es denselben Tisch mit anderen Oberflächen wie Glas oder Holz. Unsere Kenntnis des Materials ermöglicht es dann, innerhalb des Katalogs differenzierte Auswahlmöglichkeiten zu haben. Wir können rasch auf verschiedene Bedürfnisse reagieren.
Wie werden Menschen in Zukunft wohnen, welche Trends sind gekommen, um zu bleiben, und welche Bestseller sind eine lohnende Investition?
Jedes unserer Stücke ist eine lohnende Investition. Und zu den Trends: Ergonomische Formen und natürliche Farbtöne wie Ecru, Beige oder zarte Grün-Nuancen treffen aktuell den Zeitgeist und werden noch länger im Fokus bleiben, ebenso Edelstahlelemente und Glas, weil wir mit ihnen durch ihre Reflexionen attraktive Effekte erzielen. Das wichtigste Thema überhaupt ist die Individualisierung. Schon jetzt entfällt ein großer Teil unseres Umsatzes auf den Custom-made-Service. Alles geht in diese Richtung: Unikate oder zumindest kleine Serien, individuelle Beratung und Betreuung. Wir haben ein eigenes Team, das die Wünsche der Kunden erfüllt, was nicht bedeutet, dass wir einen neuen Tisch kreieren, sondern wir nehmen einen Tisch aus unserer Kollektion und adaptieren ihn. Breiter, länger, andere Farbe, kein Problem … auch unsere „Collectables“ sind bei anspruchsvollen Kunden sehr beliebt.
Welchen kreativen Effekt haben Ihre Kooperationen mit verschiedenen Architekten und Designern?
Sie bereichern – jeder auf seine individuelle Weise – unser Schaffen und erweitern unsere Perspektive auf Lebensräume und deren Gestaltung. Ebendort verspüren wir eine steigende Bedeutung des Wohnzimmers. Die Sofalandschaft als zentrales Element ist das Symbol der neuen Wohnkultur. Auf der Couch wird nach einem langen Arbeitstag entspannt, geplaudert, ferngesehen, gesurft, ein gutes Glas Wein genossen . Unter Umständen wird der Divan tagsüber zum Homeo ce und abends spielt man dort mit den Kindern. Die Sofalandschaft muss also sowohl bequem als auch multifunktional sein, belastbar und langlebig.
Apropos Wohnzimmer: Warum ist Ihrer Meinung nach die Nachfrage nach formvollendeten Beistelltischen spürbar gestiegen?
Das hängt ebenfalls mit der neuen Gewichtung zusammen, von der ich gesprochen habe. Heute spielt sich alles im Wohnzimmer ab. Dadurch wird auch der Gestaltung dieses Wohnbereiches mehr Aufmerksamkeit zuteil. Couchtisch, Coffee Table und Beistelltisch übernehmen im Zusammenspiel mit dem Sofa wichtige Rollen – sie sind dekorative Statement-Pieces, müssen aber zugleich funktionelle Aufgaben erfüllen.
Ist es für einen Global Player einfacher, den Wachstumsund Expansionsprozess auf den internationalen Märkten voranzutreiben?
Heutzutage ist es überhaupt nicht einfach, in irgendeinen Markt einzusteigen, und der Wettbewerb wird immer härter. Wir konzentrieren uns in jedem Bereich bewusst auf Details, um am Markt unvergleichlich und nicht vorhersehbar zu sein. Wir geben unser Bestes, indem wir viel Menschlichkeit einbringen, nicht nur intern, sondern mit allen unseren Partnern, die wiederum Familienunternehmen sind – wie mit Spätauf hier in Österreich, wo bereits die vierte Generation federführend ist. Wir haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, ein Verhältnis der Wertschätzung, und wir sind gemeinsam gewachsen.
PEER X MINOTTI
Die Kooperation mit dem Südtiroler Architekten überzeugt durch ein perfektes Gleichgewicht zwischen Experimentierfreudeund Kontinuität.
„Offenherzig, ehrlich und authentisch.“ So beschreibt Hannes Peer die seit 2024 bestehende Zusammenarbeit mit den Minottis. Gemeinsames Ziel: durch einzigartige Designobjekte, die Geschichten erzählen und Visionen vermitteln, aus Räumen Erlebniswelten zu machen. Die Kreationen tragen unverkennbar Peers Handschrift und fügen sich dennoch harmonisch in die Gesamtkollektion ein. Die gegenseitige Inspiration überstieg die Erwartungen des Architekten bei weitem: „Plötzlich zählten wir zwanzig Möbelstücke, die erstaunlich rasch realisiert waren!“