Der Minotti-Code

ALESSIO MINOTTI :

Ich habe zuerst Wirtschaftswissenschaften studiert und mich dann aus Leidenschaft dafür entschieden, in das Unternehmen einzusteigen, weil ich seit meiner Kindheit meinen Vater, meinen Onkel und meinen Großvater fasziniert bei der Arbeit beobachtet hatte. Ich habe das mit großer Ernsthaftigkeit und Demut getan, um von meinem Vater und meinem Onkel so viel wie möglich zu lernen – nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihre Einstellung, ihre Energie. Man muss zuerst verstehen, wie etwas gewachsen ist, bevor man es verbessern kann. Eigentlich ist es in Italien selten, dass Unternehmen über Generationen hinweg von Hand zu Hand weitergegeben werden. Es ist nicht selbstverständlich. Und um auf den ersten Teil Ihrer Frage zurückzukommen: Wir versuchen, erfolgreich zu sein, indem wir zuhören und uns bemühen, auf neue Anforderungen zu reagieren. Es gibt einen Punkt, an dem man sich gemeinsam entscheidet – für oder gegen eine Vereinbarung oder eine Strategie, die dann vom gesamten Team angenommen wird. Hier müssen auch unsere Mitarbeiter, unsere Manager, unsere Angestellten wie eine geschlossene Familie agieren.