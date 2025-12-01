Designer-Debüts

Das spannende Finale wurde für den Abend des 6. Oktober erwartet. Vor dem Grand Palais trafen die prominenten Gäste wie Nicole Kidman, Vanessa Paradis, Penélope Cruz oder Pedro Pascal ein. Virginie Viard, die 2019 Lagerfeld bei Chanel ablöste, hatte nach fast 30 Jahren ihren Hut genommen. Der Abschied der 62-Jährigen nach nur fünf Jahren als alleinige Designverantwortliche der Maison überraschte. Seit ihrer Übernahme hat Chanel einen immensen Boom erlebt und verzeichnete 2023 zur Freude der Chanel-Eigentümer Alain und Gérard Wertheimer ein Umsatzplus von knapp 17 Milliarden Euro. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der französisch-belgische Designer Matthieu Blazy ihr nachfolgen wird, ein Genie, der zuletzt den Chefposten von Bottega Veneta innehatte. Er gilt als einer der brillantesten Neo-Kreativen seiner Generation.

Und das konnte der 41-Jährige bei seinem Debüt mit 2.200 Gästen unter Beweis stellen. Seine überirdische Show wird bereits als Höhepunkt der Mode-Saison gefeiert. Über dem Publikum schwebten die Planeten des Sonnensystems, allein die Sonne hatte einen Durchmesser von 15 Metern. Das spektakuläre Setting ist eine Anspielung auf Coco Chanel, die an Planetenkonstellationen und Glückssymbole glaubte. Viel mehr noch ist seine Mode eine modern interpretierte Hommage an die Grande Dame. Am Morgen davor postete Blazy eine Story mit einem weißen Hemd an einer Kleiderstange. Coco Chanel trug stets die Hemden und Hosen ihres Lebensgefährten Boy Capel und begann so, die Elemente der Herrenmode in die Damenmode zu überführen. In ihrer Garderobe, so erklärt Blazy, „gibt das Praktische und Pragmatische nie dem Verführerischen und Auffälligen nach“.

Bei der Show umschmeichelten seine Silhouetten die Körper, und bei jedem Schritt schwebten die Kreationen im Takt der Musik, weil er die ersten Stufenvolants in High-Low-Details der Modegeschichte erschuf. Dazu kombinierte er klassische Oversized-Hemden, die einen frischen Stilbruch erlaubten und diesen Laissez-fair-Charme versprühten. Die Gäste waren euphorisiert und erhoben sich von den Sitzen, um Blazy ekstatisch Beifall zu klatschen. Seine Kollektion markiert – ähnlich wie auch bereits in vielen anderen Modehäusern heuer – einen glorreichen Wendepunkt in der Geschichte der Maison.