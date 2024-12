Uhren mit Diamanten: Glitzernde Begleiterinnen

Meiisterstücke der Juwelierskunst wie die „Grand Lady Kalla“ von Vacheron Constantin beeindrucken uns besonders. Die Eleganz des Smaragdschliffs, welcher aufgrund seiner scharfen Kanten extreme Präzision bei der Fassung verlangt, wird hier perfekt in Szene gesetzt. Dazu kommt ein exquisites Geheimnis: Dank ausgeklügeltenm Verschlusssystems ist sie auf verschiedene Weise tragbar – an einem Diamantarmband am Handgelenk, als Teil einer atemberaubenden Sautoir-Kette und sogar als Brosche. Für Liebhaberinnen eleganter Glam-Designs bietet auch Chopard eine ganze Reihe bezaubernder Uhrendesigns, allen voran die Ikone „Happy Sport Joaillerie“.

Während sich manche gar nicht sattsehen können an derartig glamourösen Kreationen, reflektieren andere eher auf alltagstaugliche Zeitmesser. Glücklicherweise bestücken auch Uhrenmarken, die eher für sportliche Modelle bekannt sind, ihre Damenmodelle mit schimmernden Edelsteinen. Kaum ein berühmter Uhrenklassiker, von dem es nicht zumindest eine diamantbesetzte Variante gibt. Prominentes Beispiel: die diamantbesetzte Rolex „Oyster Perpetual Cosmograph Daytona“. Passend zum 40 mm großen Weißgoldgehäuse fällt der Diamantbesatz auf der Lünette mit 36 Steinen im Brillantschliff großzügig aus. Das dunkle, farblich chargierende Perlmuttzifferblatt trägt weitere acht Brillanten als Indizes, ergänzt von drei Chromalight-Stundenmarkierungen und der Rolex-Krone bei zwölf Uhr. Innen tickt das bewährte Rolex-Manufakturwerk 4131, ein zweifach zertifiziertes Automatikkaliber (COSC + Chronometer der Superlative).

Ebenso für sportliche Uhren mit Glamourfaktor bekannt ist die Marke Hublot. Dabei zählt die „Big Bang Steel White Diamonds“ mit 38 mm Gehäusedurchmesser definitiv zu den dezenteren Modellen innerhalb der Kollektion. Gleiches gilt auch für die „BRS Diamond Eagle“, die in Grau, Mitternachtsblau und Rosa aufgelegt wurde. Innerhalb der stark von der Pilotenszene geprägten „Bell & Ross“-Kollektion stellt die „Diamond Eagle“ mit ihrem dezenten Diamantbesatz eine charmante Bereicherung dar.