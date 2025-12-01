In voller Fahrt

Karl Wagner weiß, wo seine Talente liegen – und wo nicht. Gymnasium war zum Beispiel nicht so das Seine. Zweimal Nachzipf, dann Schule abgebrochen und bei Roco in Salzburg eine Lehre als Werkzeugmacher plus diverse Weiterbildungen und Extrakurse absolviert. Schließlich in Wien am TGM für Kunststofftechnik eingecheckt und dort 1993 Matura gemacht. Mit einem Notendurchschnitt von eins. Wenn er will, kann er nämlich. Das hat seine Unternehmerkarriere beflügelt.

Als Motorradrennfahrer zählte Wagner gerade so zum Durchschnitt. Die ultraleichten Verkleidungen aus Kohlefaser, die er für seine Maschinen fertigte, waren hingegen ein Renner und bei der Konkurrenz höchst gefragt. Also startete er im Keller seines Elternhauses als One-Man-Show ein Einzelunternehmen namens Carbo Tech. Ursprünglich nur als Überbrückungsaktivität bis zum Studium an der Fachhochschule in Leoben gedacht, ließ er den Plan fallen, als das Geschäft boomte wie verrückt. Eine von vielen richtigen Entscheidungen, die der damals 24-Jährige traf. Innerhalb weniger Jahre etablierte sich Wagner im Olymp der Automobil- und Rennsportbranche, arbeitete für Größen wie BMW, Audi, VW/Porsche, Aston Martin und McLaren. Unter seiner Ägide wurden unter anderem der weltweit erste Carbon-Rahmen, der für ein Straßenmotorrad zugelassen war, kohlefaserverstärkte Fahrgastzellen für Serienautos oder Monocoques für Formel-1-Boliden gebaut; Letzteres gilt als Ritterschlag im summenden und brummenden Carbon-Universum.

Wagner unterschrieb Verträge über 150 Millionen, setzte völlig neue Technologien auf, erfand hoch spezialisierte Maschinen, reichte Patente ein, zog in Salzburg eine Fabrik hoch, jettete mit dem Formel-1-Zirkus um die Welt, stellte nach und nach 700 Mitarbeiter:innen ein und holte die dafür nötigen Geldgeber an Bord. Tag und Nacht arbeiten, und das jahrelang – dann zog er einen Schlussstrich. 2011 war die deutsche Mubea, ein international tätiges Unternehmen aus der Autozuliefererbranche, als Finanzier eingestiegen, 2014 verkaufte Wagner seine Anteile und beendete damit das Kapitel Carbo Tech.

Nach einer selbst verordneten Auszeit von drei Monaten, in denen Wagner jeden Tag auf einen Berg stieg – „damit sich Körper und Hirn regenerieren!“ –, engagierte er sich in Business-Angel-Netzwerken. Er investierte in Start-ups, beriet junge Gründer, stellte Kontakte her. Und stellte bald fest, dass ihm diese Rolle nicht auf den Leib geschneidert war. „Ich habe mich zu wenig persönlich eingebracht“, urteilt er rückblickend, „ich bin kein guter Begleiter, sondern ein Vollblutunternehmer, der selbst etwas aufbauen will.“