Produktivitätsexperte: „Um ein Drittel zu viele Staatsdiener“

Czipin :

Sie interessiert eigentlich keinen. Die Politiker behaupten es zwar, aber wie sie es angehen, ist es zum Scheitern verurteilt. Es bräuchte die Generalansage, dass der Staat 30 bis 35 Prozent Leute zu viel hat. Und einen Plan, wie man die über zehn Jahre schrittweise abbauen kann. Die Staatsausgaben kriegst du mit der Menge an Mitarbeitern im öffentlichen Dienst nie in den Griff. Weil sich alle was einfallen lassen, wie sie Geld ausgeben können. Das ist das Grundübel. Du brauchst nur durch Wien zu gehen: Da wird umgebaut, dass du dich fragst, war grad Weltkrieg oder was? Das passiert, wenn viele Leute nix zu tun haben, aber trotzdem irgendwas machen wollen.