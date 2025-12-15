Pfand-Chaos im Büro?

Warum viele Unternehmen jetzt komplett flaschenfrei werden.
Das Pfand ist da – und mit ihm neue Herausforderungen. Seit der Einführung des Einwegpfands hat sich in vielen österreichischen Büros eine neue Realität eingeschlichen: überfüllte Sammelstellen, zusätzlicher Lagerbedarf und Chaos in der Teeküche.
Rückgabeverluste und organisatorische Mehraufwände machen die vermeintlich einfache Lösung schnell komplex. Die entscheidende Frage lautet daher: Warum Einwegverpackungen verwalten, wenn man sie vermeiden kann? „Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für den nächsten logischen Schritt – sie schaffen Flaschenwasser ganz ab“, sagt Robert Stolz, Geschäftsführer von Culligan Austria, dem Marktführer für moderne, nachhaltige Trinkwassersysteme. Die Lösung: leitungsgebundene Wasserspender, die stilles, prickelndes oder heißes Wasser direkt am Arbeitsplatz bereitstellen – hygienisch, verlässlich, ohne Flaschenlogistik.
Mehr als Wasser
Leitungsgebundene Wasserspender von Culligan bieten gefiltertes Wasser auf Knopfdruck: still, prickelnd oder heiß – geschmackvoll, hygienisch und ganz ohne Verpackungsmüll. Das Leitungswasser wird direkt im Gerät aufbereitet. Mehrstufige Filter entfernen nicht nur Kalk und Chlor, sondern auch Mikroplastik und PFAS (sogenannte Ewigkeitschemikalien). Letztere gelten als potenziell gesundheitsschädlich und gelangen etwa über alte Leitungen oder Industrieeinflüsse ins Trinkwasser. „Gefiltertes Wasser direkt am Arbeitsplatz steht für Gesundheitsvorsorge, moderne Unternehmenskultur und Kostenbewusstsein – eine Win-win-Situation“, so Stolz.
Intelligente Geräte, vorausschauender Service
Die Geräte melden dank IoT-Technologie automatisch, wann Servicebedarf besteht – das Unternehmen muss sich um nichts kümmern. Filterstatus, Hygieneservice, CO₂-Wechsel: Alles läuft im Hintergrund, ohne dass jemand daran denken muss. Dadurch werden Stillstände minimiert und das Facility-Management entlastet.
Klare Kosten, flexible Nutzung
Ein Wasserspender ersetzt in einem mittelständischen Unternehmen Tausende Wasserflaschen pro Jahr – und damit auch alles, was damit verbunden ist: Bestellung, Lagerung und Rückgabe der Einweggebinde. Die Abrechnung erfolgt im Mietmodell – inklusive Lieferung, Installation, CO₂-Tausch, Wartung und Service. So bleiben die operativen Kosten kalkulierbar, Investitionen (CAPEX) entfallen.
Testen ohne Risiko
Ob Büro, Werkstatt oder Empfang: Culligan bietet Modelle für unterschiedliche Einsatzbereiche – vom kompakten Tischgerät bis zum designstarken Standmodell. Interessierte können die Geräte kostenlos testen – im Unternehmen oder für den privaten Gebrauch.
Mehr auf www.culligan.at/kostenlos-testen