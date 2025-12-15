Pfand-Chaos im Büro?

Rückgabeverluste und organisatorische Mehraufwände machen die vermeintlich einfache Lösung schnell komplex. Die entscheidende Frage lautet daher: Warum Einwegverpackungen verwalten, wenn man sie vermeiden kann? „Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für den nächsten logischen Schritt – sie schaffen Flaschenwasser ganz ab“, sagt Robert Stolz, Geschäftsführer von Culligan Austria, dem Marktführer für moderne, nachhaltige Trinkwassersysteme. Die Lösung: leitungsgebundene Wasserspender, die stilles, prickelndes oder heißes Wasser direkt am Arbeitsplatz bereitstellen – hygienisch, verlässlich, ohne Flaschenlogistik.

Mehr als Wasser

Leitungsgebundene Wasserspender von Culligan bieten gefiltertes Wasser auf Knopfdruck: still, prickelnd oder heiß – geschmackvoll, hygienisch und ganz ohne Verpackungsmüll. Das Leitungswasser wird direkt im Gerät aufbereitet. Mehrstufige Filter entfernen nicht nur Kalk und Chlor, sondern auch Mikroplastik und PFAS (sogenannte Ewigkeitschemikalien). Letztere gelten als potenziell gesundheitsschädlich und gelangen etwa über alte Leitungen oder Industrieeinflüsse ins Trinkwasser. „Gefiltertes Wasser direkt am Arbeitsplatz steht für Gesundheitsvorsorge, moderne Unternehmenskultur und Kostenbewusstsein – eine Win-win-Situation“, so Stolz.