Reichweite in Bewegung

Als im Februar dieses Jahres die Ski-WM in Saalbach Hinterglemm stattfand, war nicht nur der Sport im Fokus. Erstmals brachten die Rennen Dynamik direkt in den öffentlichen Raum: Zuschauer:innen konnten nämlich das Geschehen nicht nur zu Hause oder übers Smartphone verfolgen, sondern live auf den digitalen Out-of-Home-Screens der Gewista-Gruppe. In Einkaufszentren und U-Bahn-Stationen flimmerten Live-Übertragungen über die Bildschirme, auf Outdoor-Screens versorgten Newsticker Interessierte mit raschen Zwischenständen und Details zu Rennfahrerinnen und Rennfahrern. Der alpine Wettkampf wurde so zu einem Testfeld für Digital Out-of-Home, kurz DOOH. Für die österreichische Außenwerbebranche war das Experiment mehr als ein technisches Spiel: Es zeigte, wie sich Live-Content, Daten und öffentlicher Raum neu miteinander verbinden lassen.

Für die Gewista, Österreichs Markt­führerin im Out-of-Home-Bereich und Teil des französischen Weltkonzerns JCDecaux, war es ein strategisch bedeutsamer Moment. „Es war ein Branchen-Novum“, sagt CDO Florian Wagner. „Wir haben gesehen, wie stark Menschen auf Live-Inhalte reagieren, wenn sie dort erscheinen, wo sie sich tatsächlich bewegen.“ Für ein Medium, das traditionell Reichweite aufbaut, eröffnen sich so auch neue Perspektiven: Relevanz im Moment, situative Aktualität, unmittelbare Nähe zum Geschehen.

Markt in Bewegung

Der österreichische Werbemarkt zeigt seit Monaten, eigentlich schon seit Jahren ein eindeutiges Bild. Klassische Massenmedien wie Radio, TV und Print verzeichnen Rückgänge bei ihren Werbeeinnahmen. Online legt leicht zu. Die Unsicherheiten bleiben hoch. Eine der wenigen Ausnahmen ist Out-of-Home als eine Art gallisches Mediendorf. So hat das Wiener Marktforschungsunternehmen Focus im September dieses Jahres erhoben, dass die Außenwerbung mit einem Plus von 11,4 Prozent weiter wachsen konnte – insbesondere durch Zuwächse im Bereich Digital Out-of-Home mit beachtlichen 16,7 Prozent. Während Budgets insgesamt stagnieren oder sinken, investieren Marken gezielt in Medien, die Sichtbarkeit garantieren und deren Wirkung schwer zu übersehen ist.

Für Wagner kommt das wenig überraschend: „Out-of-Home bleibt eines der verlässlichsten Medien. Menschen sind unterwegs, und wir erreichen sie dort im richtigen Moment.“ Gleichzeitig wandelt sich das Medium, weil es digitaler und präziser wird. Programmatic-Ausspielungen, die automatisiert und datenbasiert steuern, welche Inhalte wann erscheinen, gehören für ihn bereits zum Standard. Dynamic Content von Wetteranpassungen bis zur Variation nach Standort verstärkt diese Entwicklung. „Alles wird flexibler, datengetriebener und mithilfe von KI treffsicherer“, sagt Gewista-CEO Franz Solta.