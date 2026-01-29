ProSaldo.net Gewinnspiel: 979 € Paket für Unternehmer

Mit ProSaldo.net Rechnungen schreiben, Bankdaten importieren, Belege buchen und die Umsatzsteuervoranmeldung mit wenigen Klicks erledigen – plus Starthilfe für einen sicheren Start in die digitale Buchhaltung.
ProSaldo.net Startpaket im Wert von 979 € gewinnen
Weniger Aufwand, mehr Überblick: trend. verlost in Kooperation mit ProSaldo.net ein Paket für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Buchhaltung digital, effizient und stressfrei erledigen möchten.
Das ist im Gewinn enthalten (Gesamtwert: 979 €):
1 Jahr ProSaldo.net PRO
Anlagenverzeichnis (AVZ)
ein zweiter Benutzer
Starthilfe-Paket (persönliche Begleitung für den Einstieg)
👉 Gewinnspielteilnahme: Einfach Formular am Ende des Artikels ausfüllen und abschicken.
ProSaldo.net: Digitale Buchhaltung, die Unternehmer entlastet
Die Buchhaltung zählt für viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu den zeitintensivsten Aufgaben im Geschäftsalltag. Gerade Einpersonenunternehmen sowie kleine und mittlere Betriebe stehen vor der Herausforderung, gesetzliche Pflichten korrekt zu erfüllen und gleichzeitig den Überblick über die Finanzen zu behalten. Digitale Lösungen können hier entscheidend entlasten – vorausgesetzt, sie sind einfach, übersichtlich und praxisnah. Genau hier setzt ProSaldo.net an.
Rechnungen, Buchhaltung und Verwaltung in einer Lösung
Mit ProSaldo.net lassen sich Rechnungen schnell und gesetzeskonform erstellen. Je nach Unternehmensform unterstützt das System sowohl die Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung als auch die doppelte Buchhaltung.
Zusätzlich können Kunden, Lieferanten und Artikel zentral verwaltet werden. Alle relevanten Informationen sind an einem Ort gebündelt, Abläufe werden übersichtlicher und der administrative Aufwand reduziert.
Bankanbindung, Belegbuchung und intelligente Automatismen
Ein wesentliches Plus ist die Anbindung an österreichische Banken. Bankumsätze können importiert und verbucht werden, was Zeit spart und Fehlerquellen minimiert.
Auch die Belegverarbeitung ist effizient gelöst: Belege lassen sich scannen oder digital hochladen und direkt buchen. Unterstützt wird dieser Prozess durch zahlreiche Automatismen und KI-Funktionen, die relevante Informationen erkennen und Buchungsschritte vereinfachen.
Effiziente Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
ProSaldo.net erleichtert zudem die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Alle buchhalterischen Daten stehen digital zur Verfügung und können unkompliziert geteilt werden. Das sorgt für einen reibungslosen Austausch, weniger Rückfragen und eine bessere Vorbereitung von Abschlüssen.
Auch die Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) lässt sich mit wenigen Klicks erstellen – übersichtlich, effizient und sicher.
Transparente Auswertungen für bessere Entscheidungen
Mit den integrierten Reportfunktionen behalten Unternehmerinnen und Unternehmer jederzeit den Überblick über Einnahmen, Ausgaben und die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens.
Support und Onboarding für einen einfachen Einstieg
Neben dem Funktionsumfang bietet ProSaldo.net verschiedene Supportmöglichkeiten wie Live-Chat sowie persönliches, begleitetes Onboarding, damit Nutzer schnell und sicher in die Software finden.
Starthilfe-Paket: Persönlich begleitet in der Einführungsphase
Im Gewinnspiel enthalten ist außerdem das Starthilfe-Paket: eine persönliche und individuelle Begleitung für die Einführungsphase mit ProSaldo.net – ideal, um von Beginn an effizient zu arbeiten.
Das Paket beinhaltet:
Video-Tutorials für den schnellen Einstieg
1 Einheit persönliche Beratung mit der Steuerberatung Abenteuer Steuer
1 Einheit persönliche Beratung mit einer ProSaldo.net Produktexpertin
Gewinnspielformular
Fazit
ProSaldo.net bündelt zentrale Buchhaltungsaufgaben in einer Lösung: vom Rechnungsschreiben über Bankimport und Belegbuchung bis zur UVA und zur Zusammenarbeit mit dem Steuerberater. Viele Automatismen, KI-Unterstützung, Reporting und Supportangebote erleichtern vor allem Einpersonenunternehmen und kleineren Betrieben den Alltag. Im Rahmen des Gewinnspiels, das trend. in Kooperation mit ProSaldo.net durchführt, kommt mit dem Starthilfe-Paket zusätzlich persönliche Begleitung für einen strukturierten Start dazu.