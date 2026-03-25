Das Direktvertriebs Playbook

Direktvertrieb ist längst kein reines E Commerce Thema mehr. Für viele Unternehmen ist er zur strategischen Disziplin geworden. Wer heute D2C sagt, meint im Idealfall nicht nur Onlineverkauf, sondern Kontrolle über Preislogik, Kundenerlebnis, Service, Daten und Markenführung. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem digitalen Vertriebskanal und einem belastbaren Geschäftsmodell.

Besonders sichtbar wird diese Differenz in Märkten mit hohem Erklärungsbedarf. Dort, wo Kundinnen und Kunden Qualität nicht sofort objektiv bewerten können, wo Fehlkäufe teuer sind und wo Vertrauen kaufentscheidend ist, stößt klassische Vertriebslogik schnell an Grenzen. Der Matratzenmarkt ist dafür ein prägnantes Beispiel. Auf den ersten Blick geht es um Schlaf und Komfort. Aus Unternehmenssicht geht es jedoch um etwas Grundsätzlicheres: Wie baut man in einer sensiblen Kategorie ein Modell, das Unsicherheit reduziert, ohne auf Filialinszenierung, Sortimentsbreite und Daueraktionen angewiesen zu sein?

Auch die Marktdynamik macht das Thema relevant. Laut Statistik Austria wickelten 2023 bereits 30,8 Prozent der Unternehmen in Österreich Verkäufe über E Commerce ab. Gleichzeitig stieg der Anteil des E Commerce am Gesamtumsatz der Unternehmen von 14,2 Prozent im Jahr 2022 auf 19,1 Prozent im Jahr 2023. Direktvertrieb ist damit kein Nischenkanal, sondern für viele Geschäftsmodelle ein substanzieller Umsatzhebel