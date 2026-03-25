Das Direktvertriebs Playbook

Was Unternehmen vom Matratzenmarkt lernen können. Direktvertrieb ist dann stark, wenn er nicht nur den Kanal verändert, sondern die ökonomische Logik des Kaufs. Was Unternehmen aus einem Markt lernen können, in dem Vertrauen, Einfachheit und Risikoreduktion wichtiger sind als Verkaufsfläche.
Direktvertrieb ist längst kein reines E Commerce Thema mehr. Für viele Unternehmen ist er zur strategischen Disziplin geworden. Wer heute D2C sagt, meint im Idealfall nicht nur Onlineverkauf, sondern Kontrolle über Preislogik, Kundenerlebnis, Service, Daten und Markenführung. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem digitalen Vertriebskanal und einem belastbaren Geschäftsmodell.
Besonders sichtbar wird diese Differenz in Märkten mit hohem Erklärungsbedarf. Dort, wo Kundinnen und Kunden Qualität nicht sofort objektiv bewerten können, wo Fehlkäufe teuer sind und wo Vertrauen kaufentscheidend ist, stößt klassische Vertriebslogik schnell an Grenzen. Der Matratzenmarkt ist dafür ein prägnantes Beispiel. Auf den ersten Blick geht es um Schlaf und Komfort. Aus Unternehmenssicht geht es jedoch um etwas Grundsätzlicheres: Wie baut man in einer sensiblen Kategorie ein Modell, das Unsicherheit reduziert, ohne auf Filialinszenierung, Sortimentsbreite und Daueraktionen angewiesen zu sein?
Auch die Marktdynamik macht das Thema relevant. Laut Statistik Austria wickelten 2023 bereits 30,8 Prozent der Unternehmen in Österreich Verkäufe über E Commerce ab. Gleichzeitig stieg der Anteil des E Commerce am Gesamtumsatz der Unternehmen von 14,2 Prozent im Jahr 2022 auf 19,1 Prozent im Jahr 2023. Direktvertrieb ist damit kein Nischenkanal, sondern für viele Geschäftsmodelle ein substanzieller Umsatzhebel
Warum klassische Märkte strukturell Reibung erzeugen
Traditionelle Vertriebsmodelle leisten viel. Sie organisieren Sichtbarkeit, Reichweite, Beratung und Verfügbarkeit. Gleichzeitig erzeugen sie Kosten, die nicht nur finanzieller Natur sind. Mit jeder zusätzlichen Vertriebsstufe steigt auch die Komplexität des Systems.
Diese Komplexität zeigt sich auf mehreren Ebenen. Auf Herstellerseite entstehen Anforderungen an Sortimentspolitik, Handelssteuerung und Preisdifferenzierung. Auf Kundenseite entstehen Informationskosten. Modelle werden schwerer vergleichbar, Preislogiken unübersichtlicher, Kaufentscheidungen anspruchsvoller. In beratungsintensiven Kategorien führt das zu einem bekannten Effekt: Die Wahlfreiheit steigt, die Entscheidungssicherheit sinkt.
Ökonomisch ist das relevant, weil Komplexität Vertrauenskosten erzeugt. Je weniger transparent ein Markt funktioniert, desto stärker muss Vertrauen durch Verkaufsumfeld, Markenauftritt, Beratung oder Rabattinszenierung kompensiert werden. Das erhöht den Druck im Vertrieb und verteuert den Weg zur Kaufentscheidung.
Erstes Prinzip: Komplexität senken, nicht Auswahl aufblasen
Eines der zentralen Prinzipien erfolgreicher D2C Modelle lautet: Gute Direktvertriebslogik reduziert Entscheidungskosten. Sie versucht nicht, jede theoretische Bedürfnislage mit einer eigenen Produktvariante zu bedienen. Sie baut ein Angebot, das für Kundinnen und Kunden schnell erfassbar bleibt.
Genau diese Logik wird auch durch Forschung zu Choice Overload gestützt. Eine Untersuchung im Journal of Business Research verglich digitale Wahlsituationen mit 3, 9 und 30 Optionen. Bei den großen Auswahlsets reduzierte ein vorgeschalteter Filtermechanismus das Gefühl von Überforderung deutlich und erhöhte die Entscheidungssicherheit. Für die Praxis heißt das: Nicht Variantenfülle schafft Mehrwert, sondern eine Angebotsarchitektur, die Orientierung produziert.
Aus Managementsicht ist das ein wichtiger Punkt. Viele Unternehmen verwechseln Sortimentsfülle mit Marktnähe. Tatsächlich steigt mit jedem zusätzlichen Angebotselement auch die operative Last. Mehr Varianten bedeuten mehr Komplexität in Marketing, Pricing, Forecasting und Customer Support. Im Vertrieb führt das oft nicht zu höherer Sicherheit beim Kunden, sondern zu mehr Entscheidungsstress.
bett1 ist in diesem Zusammenhang ein interessantes Beispiel, weil das Unternehmen auf eine deutlich vereinfachte Produktarchitektur setzt. Das ist nicht nur eine kommunikative Entscheidung, sondern ein Eingriff in die ökonomische Struktur des Kaufprozesses. Weniger Auswahl kann die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöhen, wenn dadurch das Angebot verständlicher wird.
Zweites Prinzip: Risiko systematisch in Service übersetzen
In sensiblen Produktkategorien entsteht Kaufzurückhaltung selten nur durch den Preis. Häufiger ist sie Ausdruck von Risikoaversion. Kundinnen und Kunden fürchten, eine falsche Entscheidung zu treffen, und verschieben deshalb den Kauf, steigen aus dem Funnel aus oder verlangen hohe Rechtfertigungssicherheit.
Genau hier wird Service zum Wachstumshebel. Nicht als nachgelagerte Kulanzleistung, sondern als Teil der Vertriebsarchitektur. Erfolgreiche Direktvertriebsmodelle identifizieren die größte Unsicherheit im Kaufprozess und bauen um diese Unsicherheit herum ein System, das Vertrauen erzeugt.
Auch die Forschung zur Retourenlogik stützt diesen Ansatz. Eine Meta Analyse im Journal of Retailing wertete 21 Studien aus und kommt zu einem klaren Ergebnis: Kulante Rückgaberegeln erhöhen die Kaufwahrscheinlichkeit insgesamt stärker, als sie Rückgaben nach oben treiben. Eine weitere Studie aus dem Journal of Retailing and Consumer Services zeigt zudem, dass gerade weniger bekannte Händler von großzügigen Return Policies profitieren, besonders dann, wenn die Produkte aufwendig zurückzugeben sind, etwa wegen Größe oder Gewicht.
Im Matratzenmarkt ist die Logik besonders klar. Kaum ein Kunde kann nach wenigen Minuten im Geschäft seriös beurteilen, wie gut ein Produkt nach mehreren Wochen Nutzung tatsächlich passt. Wer dieses Problem ernst nimmt, muss die Bewertung aus dem Showroom in den Alltag verlagern. bett1 arbeitet hier mit zwei gut sichtbaren Mechaniken: 100 Nächte Probeschlafen und zwei Liegehärten in einer Matratze. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind das keine netten Zusatzfeatures, sondern Elemente der Vertrauensarchitektur. Sie senken die gefühlte Eintrittsbarriere, reduzieren Fehlkaufrisiken und verbessern damit Conversion und Markenwahrnehmung zugleich.
Drittes Prinzip: Preis verständlich machen, nicht dramatisieren
Preis ist in vielen Märkten eine kommunikative Problemzone. Er soll attraktiv wirken, aber nicht billig. Er soll Wert signalisieren, aber keine Eintrittsbarriere aufbauen. In klassischen Strukturen wird dieses Spannungsfeld häufig über Rabattlogik gelöst. Das mag absatzstark sein, ist für die Markenführung jedoch oft ambivalent.
Denn je stärker Preis über permanente Aktion inszeniert wird, desto schwerer wird seine eigentliche Logik nachvollziehbar. Der nominale Preis verliert an Glaubwürdigkeit, der Aktionspreis an Stabilität. Für Kundinnen und Kunden wird damit unklarer, was ein Produkt tatsächlich kostet und wie belastbar das Angebot ist.
Direktvertrieb kann an dieser Stelle einen strukturellen Vorteil haben. Wer Preis ohne mehrstufige Handelslogik, ohne permanente Verkaufsdramaturgie und ohne überkomplexe Sortimentsarchitektur kommuniziert, schafft eine andere Form von Transparenz. Der Preis wird nicht nur potenziell wettbewerbsfähiger, sondern vor allem lesbarer.
Genau diese Lesbarkeit ist ein Vertrauensfaktor. Sie reduziert mentale Transaktionskosten und stärkt die Wahrnehmung von Fairness. In einer Zeit, in der Kundinnen und Kunden sensibel auf künstliche Verknappung, Rabattinszenierung und Preisnebel reagieren, ist das ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil.
Viertes Prinzip: Marke als operative Vertrauensinfrastruktur
Direktvertrieb wird häufig zu stark als Performance Disziplin gelesen. Dabei ist sein Erfolg in vielen Kategorien weniger eine Frage des Media Mix als der Vertrauensarchitektur. Gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten muss die Marke eine operative Funktion übernehmen. Sie muss Komplexität filtern, Sicherheit vermitteln und die Produktlogik glaubwürdig verdichten.
Das ist mehr als klassische Markenkommunikation. Eine starke D2C Marke verkauft nicht nur Aufmerksamkeit. Sie reduziert Reibung. Sie macht ein Angebot verständlich, einen Preis plausibel und einen Service glaubwürdig. Markenwert entsteht in diesem Modell nicht durch Lautstärke, sondern durch Systemkohärenz.
Im Fall von bett1 zeigt sich diese Logik in einer Markenführung, die Problemlösung über Produktmystik stellt. Das Unternehmen inszeniert sich nicht primär über Komplexität, sondern über Vereinfachung. Gerade dadurch entsteht ein anderer Vertrauensmodus. Nicht die Aura des Produkts steht im Vordergrund, sondern die Nachvollziehbarkeit des Modells.
Vier Bausteine des bett1 Modells
Direktvertrieb statt Umwegökonomie
Produktsimpelheit statt Varianteninflation
Alltagstest statt Kurzbewertung im Geschäft
Trust Mechanik statt Verkaufsdruck
Was andere Branchen daraus lernen können
Die eigentliche Stärke dieses Falls liegt nicht darin, dass er für Matratzen funktioniert. Seine Stärke liegt in der Übertragbarkeit. Das Modell zeigt, wie Unternehmen in vertrauenssensiblen Kategorien ihre Wertschöpfung neu denken können.
Fitnessanbieter können daraus ableiten, wie Testbarkeit die Eintrittsbarriere senkt. Brillenmarken sehen, wie klare Prozesse die Kaufkomplexität reduzieren. Möbelanbieter erkennen, dass weniger Sortimentslast oft mehr Abschlussklarheit bringt. Health Marken lernen, wie eng Preislogik, Serviceversprechen und Vertrauen miteinander verknüpft sind.
Die strategische Kernbotschaft lautet: Direktvertrieb schafft keinen Vorteil, wenn er nur den Absatz digitalisiert. Ein echter Vorsprung entsteht erst dann, wenn Angebot, Preis, Service und Marke auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden, nämlich Unsicherheit zu reduzieren und Entscheidungen einfacher zu machen.
Was wirklich über Wachstum entscheidet
Das belastbarste Direktvertriebsmodell ist nicht jenes mit der lautesten Wachstumsstory, sondern jenes mit der besten Vertrauensökonomie. Unternehmen, die in beratungsintensiven Märkten wachsen wollen, sollten deshalb weniger darüber nachdenken, wie sie ihren Vertrieb lauter machen, und stärker darüber, wie sie Kaufentscheidungen robuster und einfacher gestalten.
bett1 ist in diesem Kontext weniger als Matratzenmarke interessant als vielmehr als betriebswirtschaftlicher Fall. Das Unternehmen zeigt, wie sich aus Produktsimpelheit, Testbarkeit und klarer Preislogik ein D2C Modell formen lässt, das nicht auf Inszenierung, sondern auf Verständlichkeit setzt.
Für Managerinnen und Manager liegt darin die eigentliche Relevanz. Direktvertrieb verändert nicht nur den Weg zum Kunden. Er verändert die ökonomische Architektur des Kaufens.
Mehr zur bett1 Produktlogik
· BODYGUARD im Matratzentest
· BODYGUARD Anti Kartell Matratze
Quellen
Statistik Austria: 31 % der Unternehmen setzen auf E Commerce (Pressemitteilung, 9.12.2024)
Guillet et al.: The effects of choice set size and information filtering on decision confidence and choice overload (Journal of Business Research, 2020)
Janakiraman et al.: The Effect of Return Policy Leniency on Consumer Purchase and Return Decisions (Journal of Retailing, 2016)
Jeng: The pivotal impacts of retailer brand familiarity and product category on return policy and purchase intention (Journal of Retailing and Consumer Services, 2017)