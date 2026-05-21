Individuelle Vorsorge als neue Chance

Wer schon einmal im Ausland unterwegs war und einen medizinischen Notfall hatte, weiß: Österreich hat im internationalen Vergleich eine sehr gut ausgebaute Versorgung und bietet in vielen Bereichen Spitzenmedizin. Doch das kostet: Knapp 58 Milliarden Euro wurden 2024 in Österreich für Gesundheitsleistungen von der Kopfschmerztablette bis zur neuen Hüfte aufgebracht. Das sind 11,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, Tendenz steigend. Für eine wohlhabende Gesellschaft, in der Gesundheit hohe Priorität hat, ist das grundsätzlich kein Problem, würde nicht der Blick in die Zukunft des Systems massive Kopfschmerzen verursachen.

Denn der Druck auf die Sozialversicherungen kommt von mehreren Seiten. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die Zahl der Älteren in den nächsten Jahren rasant steigen. Eine alternde Gesellschaft bedeutet steigende Arztkosten, mehr Medikamente, mehr Therapien, mehr Operationen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Beschäftigten, und damit die Zahl der Beitragszahler.

Dazu kommt der medizinische Fortschritt: gut für die Patientinnen und Patienten, schlecht für die Kassen. Für immer mehr Leiden gibt es immer mehr neue Medikamente und Therapien. Das ist erfreulich für die Betroffenen, hat aber seinen Preis. „In Österreich ständig über den Ausbau der Leistungen zu diskutieren, während wir gleichzeitig darum kämpfen, den bestehenden Leistungsumfang überhaupt finanzierbar zu halten, führt in die falsche Richtung“, sagt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), „denn es ist ganz eindeutig, dass jeder zusätzliche Ausbau von Leistungen langfristig die Stabilität des Systems gefährdet.“

Was also tun? Leistungen kürzen? Beiträge erhöhen? Effizienz steigern? Peter Lehner und die SVS haben sich für einen „vierten Weg“ entschieden: Fokus auf Früherkennung und Prävention. „Über 50 Prozent der chronischen Krankheiten sind lebensstilbedingt. Das heißt, mit dem richtigen Lebensstil kann ich gesund bleiben oder gesund werden“, so Lehner. Die Konsequenz daraus: „Wir brauchen das Selbstverständnis, dass die Menschen sich wieder für ihre Gesundheit und ihre gesunden Lebensjahre selbst verantwortlich fühlen und ihre Gesundheit nicht an den Staat oder an die Sozialversicherung ‚auslagern‘“. Aus dieser Erkenntnis heraus haben Lehner und die SVS eine klare Strategie entwickelt: das Forcieren des Vorsorgegedankens. Jüngste Maßnahme dieser Strategie: der neue Vorsorgepass. „Er schafft einen Überblick über individuelle Vorsorgemaßnahmen, zeigt den persönlichen Vorsorgestatus und belohnt Prävention über ein Bonussystem.“